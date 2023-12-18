Гороскоп по картах Таро на тиждень: які знаки Зодіаку почнуть усе з чистого аркуша

З'явився гороскоп по картах Таро для усіх знаків Зодіаку. У період із 18 по 24 грудня деяким дуже пощастить.

Кому чекати на щастя та шанс почати все з чистого аркуша, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

Позитивний настрій супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Ви маєте прийняти важливе рішення про свою кар'єру. Будьте уважні до своїх слів та вчинків, постарайтеся не зіпсувати стосунки з близькими.

Також ви можете отримати хороші новини про своє особисте життя. Забудьте про погане, дозвольте собі весело провести час на природі. Однак якщо ви спілкуватиметеся з людьми, які можуть негативно вплинути на вашу репутацію, будьте обережні.

Телець

Почніть тиждень із позитивних думок. Ви зможете знайти хорошу роботу та навіть отримати фінансовий прибуток. Романтичні стосунки, швидше за все, розвиватимуться повільно, але стабільно.

Не зраджуйте своїх мрій і продовжуйте рухатися вперед. Будьте чесними та не опускайте руки. Щоб отримати бажане, необхідно докласти зусиль, пам'ятайте про це.

Близнюки

Протягом усього тижня вас супроводжуватиме гарний настрій. У роботі вас почнуть цінувати, окрім цього, ви можете здобути нову посаду. Однак не думайте тільки про себе, радійте успіхам близьких людей та підтримуйте їх.

Також ви можете вирушити у цікаву подорож. Щоб уникнути проблем, не забувайте своєчасно розв'язувати питання та не відкладайте важливих справ.

Рак

На вас чекає чимало позитивних подій. Ви зможете приємно провести час із близькими людьми, а також покращити свої зв'язки та завести нові знайомства. Готуйтеся до того, що на вас навалиться багато справ, але ви впораєтеся з усім.

До кінця тижня ви зможете відпочити та розслабитися. Однак будьте уважні до свого оточення і не робіть необдуманих вчинків. Відмовтеся від авантюр.

Лев

Вам варто зосередитись на своїх обов'язках. Не ухиляйтеся від роботи та постарайтеся не сперечатися з колегами. Крім цього, приділіть особливу увагу своєму здоров'ю.

Тримайте себе у формі та відмовтеся від шкідливих звичок. Дбайте про свій організм і не ризикуйте їм заради спокус. Цей тиждень подарує вам нові знання, які вам знадобляться.

Діва

Ви зможете проявити себе з кращого боку та здобути визнання на роботі. Будьте готові до несподіваних пропозицій і не бійтеся серйозних угод. Старі друзі можуть надати вам підтримку.

Не варто засмучуватися через дрібниці. Постарайтеся не зациклюватися на негативі та слухайте своє серце. Також вам варто подумати про зміну діяльності, спробуйте почати все з чистого аркуша.

Терези

Ви можете стати людиною, дружбою з якою багато хто пишатиметься. Ваші справи раптово підуть нагору. Ви опинитеся в епіцентрі неймовірних подій. Однак будьте готові, що ваш успіх сподобається не всім, знайдуться і злостивці.

Думайте лише про хороше і відмовтеся від з'ясування стосунків. Займіться саморозвитком та отримуйте нові навички. Витрачайте час на те, що дійсно важливо.

Скорпіон

На цьому тижні ви отримаєте шанс розкрити свій потенціал. У стосунках з вашою другою половинкою запанує гармонія, ви будете насолоджуватися ідилією.

Крім цього, ви зможете почати планувати захоплюючу подорож. Дайте волю мріям та не забувайте про те, як важливо відпочивати. Про гроші переживати не варто.

Стрілець

Цього тижня вам необхідно навести лад у будинку. Окрім цього, ви зможете знайти нові романтичні стосунки. Не бійтеся знайомств та побачень.

Однак будьте готові до того, що не всі ваші родичі згодні з вашими рішеннями. Намагайтеся не розпалювати конфлікти з близькими людьми. Знайдіть позитив у творчості.

Козоріг

У вашому житті розпочнеться справжнє свято. Ви зможете самостійно розв'язувати проблеми з грошима і знайти гармонію у відносинах з коханою людиною.

Новий тиждень дасть вам багато енергії. Вирушайте на пошуки щастя та постарайтеся не витрачати гроші. Відмовтеся від необдуманих покупок.

Водолій

На цьому тижні у вас може з'явитися можливість відновити старі романтичні стосунки. Подумайте, чи готові до цього насправді. Зважуйте кожне рішення.

Ви зможете відправитися у відрядження чи відпустку. Не відмовляйтеся від нових можливостей. На вас чекає успіх, важливо не прогаяти рідкісний шанс.

Риби

Цього тижня на вас чекає багато позитивних подій. Ви зможете знайти кохання всього свого життя. Однак вам пощастить не скрізь.

Будьте готові до того, що деякі люди вирішать не підтримувати ваші ідеї. Однак не зациклюйтесь на цьому. Ви зможете завести нових друзів і навіть отримати цікаву пропозицію.