Гороскоп на август по картам Таро: какие сюрпризы и перемены ждут все знаки Зодиака

Гороскоп на август 2020 по картам Таро подскажет всем двенадцати знакам Зодиака, какие сюрпризы, перемены, а также трудности и невзгоды готовит им судьба. Таролог дала совет каждому из представителей зодиакального круга в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье, финансы и карьера.

Таропрогноз на последний месяц лета составила для Styler известный украинский таролог Елена Саламандра.

Овен

Остерегайтесь обмана – в течение месяца Вас окружат люди, преследующие собственные цели.

Любовь. Одиноким Овнам в августе лучше направить энергию на работу. Встретятся партнеры, зацикленные на себе или ищущие легкого общения.

У Овнов в паре риски недопонимания и конфликтов с близким человеком. Постарайтесь не давать волю эмоциям, а решать проблемы хладнокровно, рационально.

Работа и карьера. Будьте аккуратны с деньгами, документами. Не лучшее время начинать новые дела и проекты. В сотрудничествах остерегайтесь обмана.

Деньги. Месяц больше подходит для сохранения средств, чем для траты. Если Вы планируете крупную покупку, ее лучше отложить на следующий месяц. Избегайте финансовых авантюр.

Здоровье. Есть риск обострения хронических заболеваний, поэтому лучше сразу заняться профилактикой, если ощутите тревожные симптомы.

Телец

Отличный месяц для новых знакомств и начинаний. Август принесет заряд позитива, наполнит энергией, хорошим настроением.

Любовь. Одинокие Тельцы – смело откройтесь неожиданностям в любовной жизни! Вас ждут знакомства, общение и шанс романтической связи.

У Тельцов в паре отношения укрепятся благодаря совместным посещениям общественных мест, поездкам, свежим впечатлениям. Часто Вы будете понимать друг друга, поддерживать.

Работа и карьера. В работе проявите себя с лучшей стороны, если будете тесно сотрудничать с другими коллегами, успехом увенчаются командные задачи. Перед Вами откроются новые идеи и возможности.

Деньги. Возможно пополнение бюджета, приятные покупки. Если Вы давно хотели приобрести новую бытовую технику или приятный подарок – пришло время это сделать.

Здоровье. Больших трудностей в этом месяце не предвидится. Часто будете чувствовать себя хорошо, собранно. Здоровье укрепят прогулки на свежем воздухе.

Близнецы

Сложности и конфликты закалят характер, силу воли. Не избегайте неприятностей.

Любовь. Одиноким Близнецам месяц предоставит возможность лучше разобраться в себе. Пауза в новых знакомствах. Энергию направите в сферу работы.

Близнецы в паре почувствуют временное охлаждение чувств с близким человеком. Хороший период понять любимого на новом уровне и с уважением отнестись к личным границам.

Работа и карьера. Отличный месяц для новых возможностей. Успехом увенчаются оригинальные идеи, необычный подход к решению задач. На рабочем месте проявите себя как лидер, это принесет успех. Командировки пройдут успешно.

Деньги. Остерегайтесь финансового обмана, неразумных трат. Риск финансовых сложностей из-за неверных решений.

Здоровье. Следите за нервной системой. Возможны обострения из-за волнений, переживаний.

Рак

Проявите себя с лучшей стороны в работе, делах, личной жизни. Все смелые поступки принесут удачу и уважение со стороны окружающих.

Любовь. Одинокие Раки будьте аккуратны! Возможно, знакомство с человеком, который захочет обмануть и на поверку окажется совсем не таким, каким Вы его видите.

Раки в паре – оберегайте свои отношения от вмешательства третьих лиц и людей, дающих неверные советы. Из-за этого между Вами и любимым человеком возможны конфликты.

Работа и карьера. Отличный месяц в работе. Если будете делать все шаг за шагом, планировано, в срок и не спеша, то Вас ждет отличный результат.

Деньги. Ожидайте прибыли, которая порадует Вас. Не давайте деньги в долг – столкнетесь со сложностями возврата средств.

Здоровье. Возможны перепады настроения. С особым вниманием отнеситесь к питанию, избегайте обильной, тяжелой пищи. Есть риск желудочно-кишечных расстройств и отравлений.

Лев

Месяц порадует новыми возможностями. Во многих ситуациях проявите себя как лидер и это оценят многие.

Любовь. Одиноким Львам Таро обещает новые знакомства. Проявление инициативы в личной жизни принесет приятные открытия и новый опыт общения.

У Львов в паре отношения укрепятся. С близким человеком ждет сближение, новые идеи, дела.

Работа и карьера. Активность и инициатива в работе, достижение собственных целей, решение волнующих ранее вопросов. Почувствуете себя уверенным специалистом.

Деньги. Месяц порадует как приятными тратами, так и поступлением прибыли. Что-то хотели давно купить – пришло время это сделать.

Здоровье. Риск эмоционального и профессионального выгорания. Уделите время отдыху, хорошему сну.

Дева

Месяц потребует от Вас силы воли, хладнокровия. Полученные уроки принесут мудрость.

Любовь. Одиноких Дев ждут новые знакомства и свидания. Август подарит эмоции, чувства, внимание со стороны противоположного пола.

У Дев в паре отношения укрепят приятные романтические встречи, походы в общественные места, душевные разговоры. Близкий человек порадует Вас вниманием, искренним отношением.

Работа и карьера. В работе ждет стабильность, прочность своего положения. Проявите свой профессионализм и компетентность.

Деньги. Будьте аккуратны: в течение месяца Вам захочется потратить деньги на то, что на самом деле не нужно. Внимательно относитесь к тратам, следите, что бы они не превзошли поступление средств.

Здоровье. Риск снижения иммунитета, легкого недомогания или простуд. Вовремя примите меры по устранению вопросов со здоровьем.

Весы

Месяц самообладания, уверенности в себе, выдержки. Спокойствие поможет выйти победителем из многих ситуаций.

Любовь. Одиноких Весов ждут приятные сюрпризы. Неожиданное знакомство станет для Вас перспективным и интересным.

Весов в паре порадуют отношения с близким человеком. Возможно совместное путешествие и много приятных эмоций.

Работа и карьера. Отличный месяц для развития и роста. К Вам поступит масса информации о том, как решить важные рабочие задачи. Обучение, приобретение знаний увенчаются успехом и в дальнейшем принесут прибыль.

Деньги. С финансовыми вопросами риск сложностей. Придется немного затянуть пояса, поэкономить.

Здоровье. Остерегайтесь стрессов и берегите нервы. Опасность обострения хронических заболеваний, головные боли от нагрузок.

Скорпион

Взвешенность мыслей и действий помогут решить давно беспокоящие вопросы.

Любовь. Одиноких Скорпионов ждут новые знакомства, это принесет интересный опыт. Одно увлечение окажется перспективным, сможет иметь продолжение.

Скорпионам в отношениях нужно остерегаться советов со стороны знакомых и даже членов семьи. Такие ситуации приведут к конфликтам с близким человеком.

Работа и карьера. В работе текущие конфликты, которые в итоге окажутся проходящими. Прислушайтесь к критике в свой адрес, не принимайте важных решений в эмоциях.

Деньги. Отличный месяц для интересных покупок или планирования отпуска. Поступление средств.

Здоровье. Самочувствие стабильное, тонус, хорошее настроение.

Стрелец

В течение месяца явно не будет скучно. Разнообразие событий в любви, делах. Новые возможности.

Любовь. Одинокие Стрельцы приготовьтесь к новым знакомствам. Близкие люди захотят познакомить Вас с интересным человеком.

Стрельцов в отношениях ждет отличное время для новых планов. Сближение с любимым, теплота, взаимопонимание.

Работа и карьера. В работе проявите себя как уверенный специалист. Смело беритесь за новые задачи, это поможет проявить Вас с лучшей стороны как в общении с коллегами, так и с руководством.

Деньги. Остерегайтесь обмана, финансовых авантюр. Рядом с Вами окажутся люди, преследующие свои цели, способные подвести. Не давайте деньги в долг.

Здоровье. Избегайте энергетического выгорания, усталости. Во всех сферах жизни в августе ждет много событий, поэтому не забывайте о полноценном отдыхе.

Козерог

Будьте уверенны в себе, энергичны и смелы. Идите к своим целям, уже скоро многое задуманное воплотится в жизнь.

Любовь. Для одиноких Козерогов большой риск втянуться в любовные треугольники. Не стоит давать шанс сложным и запутанным отношениям.

Козероги в отношениях столкнутся с ревностью к близкому человеку. Постарайтесь не давать волю эмоциям.

Работа и карьера. В работе произойдет масса увлекательных ситуаций, откроются новые возможности. Многое будет зависеть от Вашей активности, инициативы и лидерских качеств.

Деньги. Денежная сфера порадует приятными тратами и подарками.

Здоровье. Хорошее самочувствие. Больше времени проводите на природе.

Водолей

Не принимайте близко к сердцу тяжелые ситуации – они пройдут быстро, принесут важный жизненный опыт.

Любовь. Одинокие Водолеи, приготовьтесь к встрече с интересным человеком, уверенным в себе, а так же симпатиям и флирту на работе.

На Водолеев в отношениях лягут многие дела семьи. Старания и упорство оценит близкий человек. В паре сближение, понимание.

Работа и карьера. В этом месяце точно не будет скучно. В работе ждет много событий, новых возможностей. Не упустите шанс проявить себя с лучшей стороны.

Деньги. Избегайте ненужных покупок, спонтанных трат.

Здоровье. Воздержитесь от физических нагрузок и переутомления.

Рыбы

Хороший результат от вложенных ранее усилий.

Любовь. Одиноких Рыб ждут новые неожиданные знакомства. Смело вступайте в отношения.

Рыб в паре ожидает сближение с близким человеком. Проявите к любимому внимание и теплоту, это вернется к Вам искренними чувствами и подарками.

Работа и карьера. Избегайте профессионального выгорания. Попутные конфликты с коллегами и руководством.

Деньги. Удастся скопить некоторую сумму средств, которая пригодится уже в ближайшее время.

Здоровье. Хорошее самочувствие. Успехом увенчаются спа процедуры.

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