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Гороскоп на 9 апреля: вот что ждет все знаки Зодиака в этот день

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 07:02
Гороскоп на 9 апреля: вот что ждет все знаки Зодиака в этот день Фото: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 апреля (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на 9 апреля расскажет, какие интересные события и неожиданности приготовили звезды каждому знаку Зодиака. Астрологи рассказали, чем будет наполнен этот день для всех.

Об этом информирует NDR.

Овен

Вам не стоит сегодня мириться с тем, что другие пытаются вмешиваться в ваши планы. И в будущем – не стоит.

Телец

Отпустите ситуацию. Возможна некоторая турбулентность сегодня, но это всего лишь случайно.

Близнецы

Звезды встали сегодня так, что вы сможете позволить себе исполнить желание, которое и так давно откладывали.

Рак

Вам захочется сегодня прояснить какие-то недоразумения. Но для начала вам нужно разобраться в собственных чувствах.

Лев

Смело принимайте предложения об отдыхе. Вам не помешает отвлечься немного от того, что происходит.

Дева

Следует сегодня спокойней отнестись к чрезмерной критике. Это снимет остроту и напряженность ситуации.

Весы

Ваша помощь сегодня очень будет кому-то нужна. Подходящий день для возрождения дружеских отношений.

Скорпион

Придерживайтесь сегодня намеченных планов и вас ждет приятный день – без препятствий и происшествий.

Стрелец

Если вы не видите каких-то положительных моментов, то это из-за ваших взглядов на вещи. А не из-за звезд.

Козерог

Если сегодня дела пойдут не так, как вы задумали, не сдавайтесь и не отступайте.

Водолей

Сегодня вас ждет очень удачный день с большими возможностями. Но избегайте ситуаций, когда хочется повеселиться сразу в нескольких местах.

Рыбы

Желания, которые вы уже давно спрятали в долгий ящик, снова могут сегодня стать абсолютно реальными.

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