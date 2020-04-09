Гороскоп на 9 апреля: Стрельцов ждет успех, а Козерогам лучше присмотреться к здоровью

Гороскоп 2020 на сегодня 9 апреля для всех знаков Зодиака подскажет, что звезды сулят всем двенадцати представителям зодиакального круга в разных аспектах их жизни.

Кто сегодня добьется успеха? Кому лучше поберечься и наладить отношения со своими близкими? Подробный прогноз на сегодня от астрологов - читайте в материале.

Овен (21.03 - 20.04)

Отличный день для выступления от имени группы, ведения переговоров или защиты тех, кто в этом больше всего нуждается. Тем не менее, будьте осторожны: не позволяйте разгореться страстям, которые противопоставят вас коллективу или вызовут трения, которые вам позже будет трудно сгладить.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня под удар могут попасть ваша автономия и индивидуальное самовыражение, и вы будете стремиться сохранить свою свободную волю практически любой ценой. Вместо того чтобы предлагать конфликт, предлагайте идеи. Командная работа в конечном итоге поможет мечте сбыться. Коллеги нужны вам как союзники.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сейчас вам нужна встряска и выход за рамки зоны комфорта. Ваше времяпровождение отражает ваши убеждения и ценности. Сегодня они окажутся под пересмотром. Если чувствуете, что нужны перемены, то сосредоточьтесь на том, что наиболее ощутимо влияет на ваше счастье, сохраняя при этом целостность общего фундамента.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы ощутите желание дистанцироваться от определенных людей в своем круге общения, и здесь таится больше, чем может казаться. Сейчас нет нужды принимать какие-то далеко идущие решения, но было бы разумно понаблюдать за тем, как именно вы предпочитаете делиться временем и энергией. Позаботившись о сорняках в своей жизни, вы создадите пространство для расцвета.

Лев (23.07 - 23.08)

Вы готовы поделиться своими находками с миром, но аудитория может быть не такой восприимчивой, как хотелось бы. Поскольку сегодня существует большая опасность конфронтации, лучше оставить свой комментарий на потом. Вы можете сказать важные вещи, но стоит придержать высказывания до времен, когда они будут приняты так, как задумано.

Дева (24.08 - 23.09)

Настрой на работу сегодня особенно силен, так что со всеми делами вы будете справляться очень быстро. Чтобы оседлать эту волну энергии, нужно отпустить ожидания и двигаться новым, творческим путем. Выделите больше времени на учебу, исследования и приключения, а не на выполнение рутинных задач.

Весы (24.09 - 23.10)

Весь день будет словно прекрасный сон, когда желание творить - это единственная склонность, которую вы принимаете во внимание. Из-за этого будет трудно сосредоточиться на других насущных проблемах. Вы даже можете восстать против всего, что не доставляет вам удовольствия, не вдохновляет или поднимает настроение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Все будет идти наперекосяк. То возникают какие-то отвлекающие факторы, то открываются истины, производящие эффект разорвавшейся бомбы. Эти откровения могут прервать течение вашего дня, но постарайтесь найти в них возможности для просвещения, а не злиться на людей, мешающих вам.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Перебои в привычном течении дня вызовут неудобства, но также они предлагают уникальный взгляд на ваши приоритеты. Если вы не позволите эмоциям увести вас слишком далеко в сторону, то поймете, что есть немало альтернативных способов выполнить задачи, которые позволят вам добиться успеха.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вы будете легко обижаться на комментарии коллег и друзей и вообще страдать от чувства неудовлетворенности. Стоит сделать паузу и сосредоточиться на вещах, которые обогащают и успокаивают вас. Кроме того, необходимо не нервничать и присмотреться к здоровью.

Водолей (21.01 - 20.02)

День грозит нарушением баланса между местом, где вы живете, и тем, как вы зарабатываете на жизнь, и это вызовет больше раздражения, чем обычно. Просто сегодня у вас есть огромный избыток энергии, который может легко проявиться как чрезмерная реакция, если вы позволите себе действовать под влиянием эмоций.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День грозит потрясением основ, и вы будете озадачены их причиной. Все дело во внезапной осознанности, которая откроет ключевое понимание вашего мировоззрения. Рассматривайте сегодняшние внешние события как символ внутренних изменений, которые должны произойти.