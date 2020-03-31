Гороскоп на 31 марта: Близнецам не повезет с деньгами, а Весы увидят вещие сны

Гороскоп на 31 марта для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на сегодня 31 марта назвали знаки Зодиака, которых ждут неудачи или свершения в сфере финансов, любви и отношений. Гороскоп на вторник - в материале Styler

Гороскоп 2020 на 31 марта для всех знаков Зодиака в прогнозе от астрологов сулит новые вызовы и испытания, кому-то из представителей зодиакального круга сегодня невероятно повезет. А вот Тельцы, Девы и Козероги в этот вторник будут покорять всех своей харизмой.

Кто сегодня столкнется с множеством проблем, а для кого день пройдет налегке? Какие знаки Зодиака наладят отношения с любимыми, а кого ждут ссоры? Кому повезет с деньгами, а кого ждут убытки - в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен сегодня захочет взяться за массу важных и интересных дел. Его привлекут проекты по обустройству личного пространства (дома, дачи, машины). Он захочет что-либо поменять, причем менять захочется ему и здесь и там. Если он не сумеет правильно расставить приоритеты, то ни одно из дел до конца довести не удастся.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня не самый лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды не будут склонять Тельца к тому, чтобы решать важные дела. Ну а вот его бурная фантазия не будет знать преград. Тельцу захочется вытворить что-то экстравагантное или же просто посвятить день фантазиям и мечтам.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня следует быть осторожнее с деньгами. Они рискуют превысить бюджет на ненужную покупку, поэтому астрологи советуют воздержаться от необдуманных трат. Если же Близнецы не могут ждать, им придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Рак (22.06 - 22.07)

Раку во вторник может прийти в голову идея, как кардинально изменить свою жизнь. Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Раку гениальными, звезды гороскопа советуют ему умерить свой пыл: во вторник есть большая вероятность того, что Рак примет желаемое за действительное.

Лев (23.07 - 23.08)

Льву лучше не браться за дела, в которых он не чувствует уверенности. День не самый удачный для решения сложных задач. Льву будет сложно сориентироваться в быстро меняющейся обстановке. При всем этом у него сегодня будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Дева (24.08 - 23.09)

Астрологи советуют Деве вспомнить о своих полузабытых мечтах. Вероятно она погрузится в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Ее мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал окажется на большой высоте. Сегодня счастливой Деву сделает не рутина, а желание творить, выдумывать, парить на крыльях мечты.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам стоит серьезнее отнестись к своим снам. Во-первых, они обещают быть яркими, а во-вторых, астрологи советуют проснувшись, заглянуть в сонник. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим. Сегодня Весам нужно внимательнее читать знаки судьбы.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпион утолит жажду общения. День склоняет его к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Скорпион во вторник хочет повеселиться, ему следует позаботиться об этом заранее.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрелец рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим человеком окажется он сам. Выбить его из колеи и заставить переживать во вторник способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Астрологи советуют Стрельцу не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально.

Козерог (22.12 - 20.01)

Во вторник Козерог сумеет сполна насладиться каждой минутой. Сегодня ему не захочется торопиться, он будет в гармонии с миром и сумеет сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны во вторник вывести Козерога из созерцательного, медитативного настроя.

Водолей (21.01 - 20.02)

Во вторник Водолей будет то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам - крупные проблемы Водолей сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Водолей способен дать волю чувствам: его реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы способны покорить своим обаянием всех. День наделяет их умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает их превосходными ораторами. Если Рыбы планировали поделится с кем-либо своими идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого им не придумать.

Овны захотят решить все и сразу, Тельцы, Девы и Козероги захотят помечтать, а Близнецы рискуют потерять деньги, Раки могут резко изменить жизнь, а Львам стоит расслабиться. Весам приснятся вещие сны, Скорпионы захотят веселья, а Стрельцы могут разочароваться во всех, Водолеев будут раздражать мелочи, а Рыбы покорят всех обаянием.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака стоит внимательнее отнестись к своему здоровью в апреле.