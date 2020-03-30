Гороскоп на 30 марта: Водолеи разбогатеют, а Львы наладят отношения с родными

Гороскоп на сегодня 30 марта (фото: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на 30 марта для всех знаков Зодиака рассказали, кому повезет в любви, деньгах, а кто наладит отношения с людьми. Гороскоп на понедельник - в материале Styler

Гороскоп 2020 на 30 марта для всех знаков Зодиака в прогнозе от астрологов предупредит о том, с чем столкнуться сегодня все знаки Зодиака. Девы, Львы и Водолеи смогут улучшить свое финансовое состояние.

Кто сегодня наладит отношения со своей вторую половинкой? Кому лучше обратить внимание на здоровье, а кому следует усердней работать - в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам звезды советуют использовать этот день для свободного общения с семьей. Не стоит работать с важной информацией, вести подсчеты, оформлять с нуля документы, утверждать постоянные маршруты. Желательно время от времени сверяться с генеральным курсом, уточнять данные и навигацию.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам предстоит провести еще один день в неопределенности. Если ситуация кажется вам ясной, скорее всего, вы ошибаетесь. Любые сведения будут содержать в себе те или иные неточности. Не стоит пытаться забежать вперед, каким-либо образом перехитрить судьбу и прочесть в таинственных источниках ее планы. Пока звезды советуют наблюдать за тонкими нюансами развития событий и ждать точных указаний.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Положение Близнецов сегодня остается шатким, будущее кажется туманным - но звезды подсказывают, что это явление временное. Не стоит огорчаться, если вопросы пока остаются без ответов, а перемены по загадочным причинам откладываются. Пауза нужна для прощания со старой иллюзией. Возможно, вы обманываетесь насчет себя, своей цели, карьеры или начальства. Исключите важные разговоры и любые начинания.

Рак (22.06 - 22.07)

Этот день подпитывает любопытство Раков, но не дает им точной информации. В любой сфере к истине или к точке назначения придется пробиваться сквозь туман. По загадочной причине может оборваться связь или уйти из поля видимости нужный человек. Не стоит начинать в этот день поисковый или учебный процесс, переходить на новый способ связи или другой язык общения.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львы могут использовать в своих целях размытый информационный фон или общую неясность будущего. Если вы не хотите давать конкретных обещаний или говорить о чем-то прямо, но при этом не желаете и прерывать общение - ситуация позволяет промолчать, отшутиться или пустить в ход расплывчатые формулировки. Хороший день, чтобы получить денежное вознаграждение за хорошо сделанную работу и наладить отношения с близкими.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня не приходится рассчитывать на чужую честность, а также на общую ясность перспектив, прозрачность сделок. Нужные люди могут не только вести себя странно или уклончиво, но и вовсе исчезнуть с горизонта. Попытка составить точный план или убедиться в надежности партнера провалится. Лучше поставить важные дела на паузу и отвлечься на полезные мелочи. В этот день есть хорошие шансы, чтобы улучшить свое финансовое состояние.

Весы (24.09 - 23.10)

Для Весов день информативен, но суть любого вопроса будет покрыта густым слоем тумана. Возможны недоразумения при попытке уточнить маршрут, получить помощь. Ошибки и заблуждения особенно вероятны при обсуждении медицинских нюансов, проведении научных исследований, при написании писем, сообщений и литературных текстов. Также сегодня стоит уделить время своему здоровью.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня не стоит рассчитывать на чужую внимательность, точность или искренность. Пострадает и собственная способность общаться, концентрироваться, объективно мыслить, читать знаки и намеки. Из-за случайного недопонимания и рассеянности можно угодить в ловушку.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам нелегко в переговорах любого рода. Многое придется читать между строк. Вы можете оказаться один на один со скрытным собеседником или с человеком, говорящим на чужом языке. Это сложный день, если вы стремитесь к ясности.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сегодня стоит заранее сделать поправку на неточности, так как они будут возникать всюду. Из-за путаницы и неуверенности переходного периода даже привычные мелкие дела пойдут неважно. По возможности, воздержитесь от поисков, переговоров, лечения, глубоких исследований, обучения, от работы с документами и корреспонденцией.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеи могут столкнуться с загадкой почти в любой сфере. Ее вам может загадать любимый человек, друг, попутчик, партнер, ученик или ребенок. Небольшие косметические обновления интерьера могут пойти вам на пользу. Главное, доводить себя до изнеможения тренировками - не лучший вариант, иногда лучше дать себе отдохнуть. Также сегодня можно значительно увеличить свои финансы.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб будет преследовать непонимание в общении и неясность в работе с информацией. Возможна растерянность. Причиной может стать ваше заблуждение или нехватка ориентиров в переходный период. Лучше отложить коммуникации и умственную работу, исключить встречи и оформление документов.

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