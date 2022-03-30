Гороскоп на 30 марта: что приготовили звезды всем знакам Зодиака

Гороскоп на 30 марта расскажет всем представителям зодиакального созвездия, какие сюрпризы для них приготовили звезды.

Астрологи дали детальный прогноз для каждого знака Зодиака на среду, 30 марта. Об этом сообщает NDR.

Овен

Подходящий день, чтобы прояснить что-то как в дружбе, так и в финансах.

Телец

Ваши амбиции необязательно приведут вас куда-либо. Не упускайте из виду правильный баланс.

Близнецы

Каждая из ваших ежедневных целей теперь может быть достигнута без особых усилий.

Рак

То, что отняло у вас много сил в последние несколько дней, может, наконец, прийти к концу.

Лев

То, что вы просите, является недоступным. Не вините никого в своих нескромных желаниях.

Дева

Вы выполняете свои повседневные задачи с большой энергией. Только не пренебрегайте свободным временем.

Весы

Тот, кто решил сегодня вас обвести вокруг пальца, явно выбрал неудачное время.

Скорпион

Не рассчитывайте на выполнение всех ежедневных желаний. Постарайтесь не хотеть слишком многого сразу.

Стрелец

Прежде чем серьезно заняться новым проектом, нужно закончить старый.

Козерог

Сегодня вы делаете успехи. Это в основном потому, что вы так хорошо подготовлены.

Водолей

То, что вы не сделаете сегодня, можно будет сделать только завтра, приложив значительно больше усилий.

Рыбы

Вам сегодня грозит излишняя самоуверенность. Чтобы вернуться к реальности – учитывайте аргументы других.