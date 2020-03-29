Гороскоп на 29 марта: Раки найдут золотую жилу, а Козероги разругаются со всеми

Гороскоп 2020 на 29 марта для всех знаков Зодиака в прогнозе от астрологов предупредит об испытаниях, с которыми придется столкнуться с разным знаками Зодиака. Ну а Овну, Раку и Стрельцу точно повезет с деньгами.

Кто сегодня встретит вторую половинку или получит признание в любви? Кому посвятить день работе, а кому лучше отдохнуть? У кого 29 марта пошатнется здоровье, а кто будет целый день на коне - в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен сегодня возомнит себя мыслителем. И действительно, ему будет на удивление удаваться решать любые задачи, связанные с логическим мышлением. А вот интуиции доверять не стоит, особенно в любви и деньгам. Правильное логическое решение наполнит ваш кошелек.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцу придется заручиться поддержкой близких, и научиться слушать советы от старших родственников. Звезды советуют Тельцу удержаться от принятия самостоятельных решений, иначе можно наломать дров. Кроме того, следует уделить внимание своему здоровью, особенно желудку.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы в воскресенье будут мастерами общения и убеждения. Им с легкостью удастся перетянуть на свою сторону союзников и оставить с носом недоброжелателей. За что бы вы не брались сегодня, используйте свое красноречие, которое, к слову, поможет сблизиться с любимым человеком.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня у Рака до предела обостряться интеллектуальные способности. На их основе он будет выдавать гениальные планы, в том числе и бизнес-планы. Астрологи советуют записывать, ведь поток идей будет большим, а многие из них можно будет со временем превратить в капитал.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев сегодня сам себе будет придумывать сложности или ему создадут их близкие люди. Впрочем, сам Лев будет не против, поскольку от лежания на диване у него уже начало ломить бока. Пора вставать и, засучив рукава, браться за разгребание дел.

Дева (24.08 - 23.09)

Деве стоит глубоко вдохнуть, а затем выдохнуть. Сегодня ей придется приложить максимум усилий, чтобы не сорваться на окружающих, которые будут ее во всем раздражать. Астрологи рекомендуют побольше медитировать и отдыхать, поскольку на фоне стресса может скакать давление.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы будут склонны в воскресенье к тугодумству. Они будут колебаться в принятии своих решений, даже самых простых. Астрологи советуют сегодня заняться делами, которые не требуют особых усилий, а лучше и вовсе посвятить день отдыху.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпион сегодня будет впитывать информацию, как губку. Главное, правильно фильтровать огромные потоки новых данных, чтобы не запутаться и принять правильное решение. Ведь от того, в каком направлении Скорпион повернет сегодня, будет во многом зависеть его будущее.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрелец сегодня будет блистать интеллектом. Главное, не перегнуть палку, иначе можно задавить окружающих своим умом. Если же ему удастся выдержать баланс, то сможет без труда добиться того, чего давно хотел, но не знал как осуществить, особенно в финансовой сфере.

Козерог (22.12 - 20.01)

В Козероге сегодня проснется настоящий диктатор. Он будет давить на своих близких, пытаясь манипулировать и контролировать. Сегодня большой риск испортить отношения со второй половинкой, поэтому астрологи советуют забыть о своем эгоизме и прислушаться к мнению других.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолей в воскресенье окажется в эпицентре неблагоприятных событий. Высока вероятность разногласий, ссор, которые при самом оптимистическом сценарии превратятся в переговоры и обсуждения. Скорее всего, Водолею в течение дня не раз придется отстаивать свою точку зрения.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В Рыбах проснется бухгалтер: работа с цифрами (особенно с деньгами) будет даваться им легко. День им стоит посвятить подсчету прибыли или планированию семейного бюджета. Даже мечтать завтра Рыбам лучше не абстрактно, а с калькулятором в руках.

Овны и Раки пустят в ход свой ум, Тельцы будут нуждаться в поддержке, Близнецы заговорят всех, Лев сам себе придумает трудности, а Деве стоит умерить свой пыл. Весам лучше отдохнуть, Скорпиону предстоит непростой выбор, Стрельцу нужно сдерживаться, Козерог и Водолей может поссорится с окружающими, а Рыбы займутся планированием.

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