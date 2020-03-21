Гороскоп на 21 марта для всех знаков: ждите неожиданных событий

Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому не стоит сегодня рисковать с деньгами, а кому стоит пойти на свидание

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что первый весенний месяц будет весьма сложным для всех представителей зодиакального созвездия. В марте возможны срывы планов, бытовые проблемы, но при этом – высокая вероятность резких изменений в жизни и важных встреч, которые так или иначе дадут положительный результат.

Астрологи рассказали о том, что ждет все знаки Зодиака в субботу, 21 марта, и предупредили – будьте готовы к внезапным событиям.

Овен. Прекрасный день для романтического свидания, но крайне неудачный для финансов – возможны крупные денежные траты.

Телец. Будьте внимательны – сегодня могут быть знаки. Голову терять не стоит, и время тратить зря тоже – занимайтесь любимыми делами.

Близнец. День для переосмысливания собственного характера. Запишите свои сильные и слабые стороны, полюбите и те, и другие в себе.

Рак. Сегодня нахлынет вдохновение, которое позволит закончить давно начатую работу. В личной жизни тоже могут быть сюрпризы.

Лев. На свидание сегодня идти не стоит, займитесь давно запланированными делами – монотонная и качественная работа принесет позитивный результат.

Дева. Если вас сегодня захочется уединения – не отказывайте себе. День будет весьма удачным и без общения с другими людьми.

Весы. Избегайте сегодня крупных покупок и поездок, потренируйте собственную волю и внутреннюю устойчивость.

Скорпион. Делайте сегодня только то, что важно и не делайте ничего напоказ. Осуждение, лицемерие или хитрый план в отношении других людей сегодня на пользу не пойдут.

Стрелец. Коллеги могут сегодня удивить неожиданными поступками, но в целом день пройдет скучно, даже консервативно.

Козерог. Сегодня удача будет на вашей стороне и запаса сил хватит для того, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Можете сделать даже больше.

Водолей. Отношения с близкими сегодня будут ровными и спокойными, конфликты не предполагаются. А вот с чужими людьми в споры ввязываться не стоит.

Рыбы. Будьте осторожны сегодня с финансами – возможны подводные камни и неприятные неожиданности.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака конец марта принесет серьезные изменения в жизни.