Гороскоп 2019: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака сегодня

Гороскоп на сегодня (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019, для всех знаков Зодиака от астрологов

Гороскоп на 11 июля советует всем знакам Зодиака отказаться от обид, сомнений и переживаний, которые отравляют жизнь. Астрологи говорят, что это время работы со стихиями, эмоциями и молитвами. Также сегодняшний день - самое время очиститься от излишней информации, а также слов-паразитов.

Сегодня можно продолжать активно двигаться к намеченной цели, которая виднеется на горизонте. Промедления и сомнения будут наказаны пассивностью и подвешенным состоянием.

Овен

Гороскоп на 11 июля рекомендует не отказываться от собственных правил, даже если вам кажется, что они превратились в балласт.

Телец

Самое опасное для Тельцов - ложь, даже если вы прибегнете к ней во благо! Что бы ни случилось – опирайтесь исключительно на правду, так как именно в ней таится ваша главная сила.

Близнецы

Астрологи предупреждают о том, что вас ждет неспокойный период волнений, переживаний и спешки. Вы постоянно чего-то ждете и на кого-то надеетесь, что не может не раздражать и не заставлять попотеть.

Рак

Раки могут проявить чрезмерное волнение, хотя опека над кем-то приносит вам грандиозное наслаждение и ощущение наполненности. Вместе с тем, звезды рекомендуют позаботиться именно о самом себе!

Лев

Львы не являются ярыми поклонниками резких жизненных перемен, хотя поиски себя в профессиональном плане должны принести моральное удовольствие и, в перспективе, - финансовую стабильность. Вот только ради будущего благополучия придется сильно напрягаться уже сегодня! В личной жизни также возможны сдвиги: вот только для того вам придется хорошенько посмотреть по сторонам!

Дева

Гороскоп на четверг, 11 июля, предупреждает о том, что вам не стоит расслабляться, терять ясность ума и твердость внутреннего стержня.

Весы

Основным лейтмотивом этого дня станет самоутверждение и попытки понравиться всем и сразу! Может случиться так, что ваша доброжелательность и лояльность сделают из вас цель для насмешек окружающих.

Скорпион

Пора измениться: стать ярче, откровеннее, снять комплексы, как высокие каблуки после тяжелого рабочего дня! Не концентрируйте свое внимание на неприятных обстоятельствах.

Стрелец

Гороскоп на сегодня советует громко заявить о своих правах, не позволяя скромности лишить вас чего-то, чего вы заслуживаете. Вас ждет коктейль из ярких эмоций и жаркого драйва.

Козерог

Астрологи советуют заново обдумать свои планы и желания. Не стоит требовать от себя подвигов и прыжков выше собственной головы: наслаждайтесь даже небольшими переменами.

Водолей

Водолеям сегодня стоит избегать больших физических нагрузок, так как могут напомнить о себе хронические заболевания. Возможны яркие встречи или праздники, в которых вы окажетесь в центре всеобщего внимания.

Рыбы

Интуиция и сны – это только отражение ваших переживаний: держите их в секрете. То же касается и вашей личной жизни: чем меньше окружающие о ней знают, тем больше шансов на успех.

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