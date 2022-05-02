Гороскоп на 2 мая: что звезды обещают на этот день каждому знаку Зодиака

Овен

Вы точно знаете, чего хотите. Но вам стоит избегать финансовых операций в эти дни.

Телец

Возможно решение какой-то проблемы. Действуйте быстро, но не ждите такой же реакции от других.

Близнецы

К вам сегодня предъявят много требований и критике. Просто внимательно все выслушайте.

Рак

Постарайтесь завершить то, что уже давно висит в воздухе. Новые задачи не заставят себя долго ждать.

Лев

Зачем вы собираетесь подвергать себя давлению и форсировать прогресс? Вам точно нужно еще немного времени.

Дева

Вы можете быть успешными только в том случае, если помните о своих пределах. А сегодня научитесь уважать свое.

Весы

Чем сложнее ваши планы сегодня, тем больше риска, что вы увязнете и упустите важные моменты.

Скорпион

Несмотря на весь скептицизм, ваша подготовительная работа приведет вас к легкому успеху.

Стрелец

Постарайтесь оставить хоть один шаг для отхода, прежде чем взять на себя какие-то важные обязательства.

Козерог

Сегодня вы определенно можете избежать стресса. Не все ваши действия будут необходимы.

Водолей

Сегодня есть только один рецепт от упадка сил. Пожалуйста, напрягитесь еще немного.

Рыбы

Вам рекомендуется сохранять спокойствие, когда другие начнут действовать вам на нервы.