Весь город в страхе: под Кропивницким нашли тело молодой девушки

В Малой Виске ночью убили девушку (коллаж РБК-Украина)

Под Кропивницким местные жители боятся выходить на улицу из-за убийства молодой девушки

В Кировоградской области в городе Малая Виска в ночь на 1 ноября убили девушку. Ей было всего 22 года. Тело нашли возле детской площадки. На камерах наблюдения зафиксировано, что молодая особа возвращалась домой около часу ночи. Об этом сообщается в сюжете "Суспільного".

Судя по видео с камер, за девушкой увязался мужчина, они не здоровались, значит были не знакомы.

"Пока не нашли кто убил. Весь город напуган. Все переживают очень сильно", - рассказала одна из жительниц города.

Сейчас расследованием жуткого убийства занялась полиция. Стражи порядка опрашивают жителей улицы, по которой девушка шла домой. Мужчину, который может быть причастен к убийству девушки, разыскивают.

"Приметы мужчины: на вид 20-25 лет. Рост 175-180 сантиметров. Был одет в шапку, болоньевую куртку синего цвета, камуфляжные штаны, кроссовки черного цвета с белой подошвой", - сообщил начальник Маловисковского райотдела полиции Иван Мосиюк.

Если вину убийцы докажут - ему грозит от 10 лет за решеткой.

Под Кропивницким убили молодую девушку

Как мы сообщали ранее, под Хмельницким умерла 4-летняя девочка, которую мать избила до комы.