Из Горловки по минному полю: всплыла настоящая причина побега 16-летней девушки из "ДНР"

После побега 16-летней жительницы оккупированной Горловки по минному полю якобы чтобы не жить больше в "ДНР", выяснились истинные мотивы такого поступка. Как оказалось, беглянка просто заблудилась, а домой возвращаться не захотела из-за плохих отношений с родственниками.

"Она вообще-то заблудилась. Но возвращаться не хочет из-за сложных отношений с бабушкой. Подростки... И о желании вернуться в Горловку мы еще услышим и вторую версию", - рассказала Наталья, руководитель службы по делам детей.

С девочкой пообщались сотрудники СБУ и убедились, что она не шпионка, а всего лишь потерявшийся подросток.

Психологи же говорят, что она все еще захочет вернуться в родную Горловку. Там девушка живет с бабушкой, ведь ее родители умерли - мама от рака, а папа от другой болезни.

"Ребенок просто потерялся. Я переживаю за ее будущее, потому что она захочет вернуться домой - и будет там врагом... Девочка просто заблудилась", - рассказывает психолог Елена.

По словам психолога, беглянка сначала просила, чтобы ее отвезли домой - в Горловку, но ее не отпустили.

У девушки и ее бабушки есть "паспорта" так называемой "ДНР".

Фото: Сбежавшая из Горловки девушка (МВД)

Что произошло вечером 27 мая

В четверг поздно вечером девушка появилась на позиции Вооруженных сил Украины. Она пришла со стороны так называемой "ДНР" возле пгт Верхнеторецкое.

Накануне она отдыхала на природе с друзьями, а затем сама через минные поля покинула оккупированную территорию.

Сейчас несовершеннолетнюю отдали под опеку ювенальной превенции Донецкой области, социальных служб и полиции.