З Горлівки по мінному полю: спливла справжня причина втечі 16-річної дівчини з "ДНР"

Після втечі 16-річної мешканки окупованої Горлівки по мінному полю нібито щоб не жити більше в "ДНР", з'ясувалися справжні мотиви такого вчинку. Як виявилося, втікачка просто заблукала, а додому повертатися не захотіла через погані стосунки з родичами.

"Вона взагалі-то заблукала. Але повертатися не хоче через складні відносини з бабусею. Підліток... І про бажання повернутися в Горлівку ми ще почуємо і другу версію", - розповіла Наталія, керівник служби у справах дітей.

З дівчинкою поспілкувалися співробітники СБУ і переконалися, що вона не шпигунка, а всього лише загубившийся підліток.

Психологи ж кажуть, що вона все ще захоче повернутися в рідну Горлівку. Там дівчина живе з бабусею, адже її батьки померли - мама від раку, а тато від іншої хвороби.

"Дитина просто загубилася. Я переживаю за її майбутнє, тому що вона захоче повернутися додому - і буде там ворогом... Дівчинка просто заблукала", - розповідає психолог Олена.

За словами психолога, втікачка спочатку просила, щоб її відвезли додому - в Горлівку, але її не відпустили.

У дівчини та її бабусі є "паспорти" так званої "ДНР".

Фото: Дівчина, яка втекла з Горлівки (МВС)

Що сталося ввечері 27 травня

У четвер пізно ввечері дівчина з'явилася на позиції Збройних сил України. Вона прийшла з боку так званої "ДНР" біля смт Верхньоторецьке.

Напередодні вона відпочивала на природі з друзями, а потім сама через мінні поля покинула окуповану територію.

Наразі неповнолітню віддали під опіку ювенальної превенції Донецької області, соціальних служб та поліції.