В Горловке прогремели мощные взрывы: погибло много российских военных

Горловка (фото: vg.dn.ua)

Журналист рассказал о ЧП в оккупированной "ДНРовцами" Горловке

В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы на заводе "Энергомаш", что стало причиной уничтожения зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ", а также привело к гибели 12 российских военнослужащих.

Об этом 28 ноября украинский журналист и военный эксперт Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил со ссылкой на собственные источники, что сумма ущерба от уничтожения ЗРК оценивается в 80 миллионов долларов.

Также Цаплиенко рассказал, что среди погибших кадровых российский военных был майор ВС РФ.

"Из Москвы, для расследования причины взрывов, в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ", - написал журналист.

Теперь контролируемая Москвой Горловка в Донецкой области осталась без противовоздушной обороны, добавил Цаплиенко.

Украинская сторона проверяет данную информацию.

ЗРК "Оса-АКМ" (фото: t.me/Tsaplienko)

Ранее сообщалось, что недавно в Горловке в результате взрыва в районе шахты погибли трое гражданских.

Также мы писали о том, что боевикам "ДНР" вкололи российскую вакцину от COVID-19, и после этого больше половины подопытных заболели.