У Горлівці прогриміли потужні вибухи: загинуло багато російських військових

Журналіст розповів про НП в окупованій "ДНРівцями" Горлівці
В окупованій Горлівці прогриміли потужні вибухи на заводі "Енергомаш", що стало причиною знищення зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ", а також призвело до загибелі 12 російських військовослужбовців.
Про це 28 листопада український журналіст і військовий експерт Андрій Цаплієнко повідомив у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив із посиланням на власні джерела, що сума збитків від знищення ЗРК оцінюється в 80 мільйонів доларів.
Також Цаплієнко розповів, що серед загиблих кадрових російський військових був майор ЗС РФ.
"З Москви, для розслідування причини вибухів, до Горлівки виїхала спеціальна слідча група Генпрокуратури РФ", - написав журналіст.
Тепер контрольована Москвою Горлівка Донецької області залишилася без протиповітряної оборони, додав Цаплієнко.
Українська сторона перевіряє дану інформацію.
ЗРК "Оса-АКМ" (фото: t.me/Tsaplienko)
Раніше повідомлялося, що недавно у Горлівці в результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних.
Також ми писали про те, що бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19, і після цього більш ніж половина піддослідних захворіли.