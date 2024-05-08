"Горіло все всередині". Жінка прийняла один препарат від болю та впала на 17 днів у кому

Жінка дуже страждала від болю під час менструації та прийняла один препарат. За її словами, далі почався жах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Metro.

Деталі моторошної історії

31-річна Жаклін з Бразилії розказала, що кошмар почався з легкого свербіння в оці, який розвинувся через кілька днів після прийому ібупрофену.

Наступного дня її стан почав швидко погіршуватися, і вона поїхала до лікарні після того. До речі, за словами жінки, у роті в неї з’явилися пухирі крові. Невдовзі все її обличчя було вкрите ними, і вона ледве бачила.

Наступне, що пам’ятає Жаклін, - це пробудження після 17-денної штучної коми - результату рідкісного стану, викликаного реакцією організму на ліки.

"В мене все горіло всередині. Я не розуміла, що зі мною сталося. Я помітила, що все моє тіло було забинтоване, зір був повністю затуманений, і в горлі була трубка, але я не відчувала болю", - пригадує лікарню жінка.

Жаклін страждає на алергію від деяких ліків (Скриншот)

Чим хворіла жінка

Жаклін страждала від синдрому Стівенса-Джонсона, неймовірно рідкісного захворювання, спричиненого надмірною реакцією організму на ліки, зокрема на ліки від епілепсії, антибіотики та протизапальні знеболювальні.

По суті, тіло атакує власну шкіру, викликаючи болісні пухирі та лущення. Без лікування стан може бути небезпечним для життя. За словами Жаклін, після цього в неї залишилися рубці та серйозно пошкодило очі. Зараз вона проходить курс лікування та реабілітації.