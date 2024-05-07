Жінка годує грудьми власного чоловіка, щоб "зміцнити їхні стосунки"

Жінка з Флориди годує власного чоловіка грудьми, і зараз вони планують ще одну дитину, щоб продовжувати це робити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Історія подружжя

31-річна Рейчел Бейлі почала годувати грудьми свого 30-річного чоловіка Олександра в той час, як і годувала свого сина. Таким способом пара вирішила налагодити свої стосунки.

"Я годувала грудьми і свого сина, і свого чоловіка, а потім одного разу мій син взагалі перестав цікавитися моїм грудним молоком", - розказала Рейчел.

"Я продовжувала годувати Олександра близько двох тижнів, але мій організм ніби знав, що сину більше не потрібно молоко, і воно зникло", - додала вона.

Рейчел годувала чоловіка грудьми (Скриншот)

Вони думали про четверту дитину, щоб повернути свій досвід грудного вигодовування, але зрештою вирішили, що їм варто шукати інші способи налагодити стосунки.

"Ми зрозуміли, що це трішки незрозумілі дії, тож замість цього ми почали шукати інші шляхи, як ми могли б зблизитися як пара", - зізналася Рейчел.

Люди стали цікавитися парою

Тепер пара щодня прокидається о 5 ранку, щоб помедитувати та провести час разом перед початком дня.

З того часу, як Рейчел вперше поділилася, що годує свого чоловіка грудьми після годування дитини, вона отримала дивні прохання.

"Мене все ще щодня запитують, чи можуть вони купити моє грудне молоко. У мене навіть були випадки, коли запитували, чи можуть вони зустрітися зі мною, щоб я також могла їх годувати грудьми", - сказала вона.

Але Рейчел наполягає, що грудне вигодовування "ніколи не було сексуальною справою" для неї та її чоловіка, вони робили це, тому що це був "дивовижний спосіб зміцнити стосунки як пари".

У подружжя є трое дітей (Скриншот)