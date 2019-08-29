Горе-мать заморила детей голодом в Киеве: скоро выйдет на свободу

Сегодня, 29 августа, Голосеевский суд Киева вынес приговор Владиславе Трохимчук (Подчапко), которая в декабре 2016 года закрыла своих детей в арендованной квартире на одинадцать дней. В результате чего годовалый Даня погиб, а двухлетняя Аня чудом выжила.

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей Facebook-странице пишет, что судебное заседание завершилось под крики "Ганьба!"

Горе-мать приговорили к 8 годам тюремного заключения, хотя прокуратура настаивала на пожизненном заключении. Дело в том, что суд квалифицировал действия Трохимчук, как "Оставление в опасности", а не как "Умышленное убийство".

Владислава Трохимчук с дочкой (фото: соцсети)

"Несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, от которых стыла кровь, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил ей наказание по ч. 3 ст. 135 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы", - пишет Надежда Максимец.

Дети Владиславы Трохимчук (фото: соцсети)

Стоит отметить, что горе-матери учли пребывание в СИЗО по "закону Савченко", когда один день в изоляторе засчитывается за два до того, как будет вынесен приговор. Владислава Трохимчук, арестованная в декабре 2016-го, как раз попадает под него (закон действовал с 23 декабря 2015-го по 17 июня 2017-го).

С учетом этих обстоятельств Трохимчук уже отсидела без малого шесть лет из восьми назначенных судом.

Комната, в которой умирали дети (скрин видео: YouTube/ТСН)

Спикер прокуратуры пишет, что сейчас готовится апелляция на приговор и на квалификацию дела.

Отметим, что обвиняемую в суд не привезли, потому что "не было мест в автомобиле конвоя". А сама Владислава Трохимчук так и не признала своей вины.

Скрин: facebook.com

Напомним, в декабре 2016-го вся Украина была потрясена трагедией, которая разыгралась в столице Украины. Двое маленьких детей на протяжение 11 дней были заперты в квартире, пока их мать проводила время с новым супругом, Антоном Подчапко и их совместной новорожденной дочерью.

Малыши питались обоями, собственными фекалиями и пили мочу. Когда их обнаружили, маленький Даня был мертв уже несколько дней, а Аню едва успели довести до реанимации.