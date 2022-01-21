Гордость города: днепровская студия COLOR MUSIC выпустила новый клип

Детский коллектив днепровской вокально-хореографической студии "COLOR MUSIC" уже стал известным по всему миру, у них появились фанаты на всех континентах: Европа, Америка, Азия, Австралия восторгается юных, но уже такими талантливыми днепрянами. Однако ребята сообщили, что их главная мечта - быть услышанными в любимом городе и устраивать большие живые концерты.

Четыре дня назад на своем YouTube-канале они выпустили новый клип на кавер песни Ed Sheeran "Photograph".

Идея нового музыкального ролика заключается в том, что единственное где навсегда можно запечатлеть детство - фотографии и видео. Поэтому съемки символично проходили в кинотеатре, где каждый из участников коллектива смог увидеть свои первые шаги со стороны в музыкальной индустрии.

Теперь коллектив поставил перед собой новую цель - дать большой концерт в Днепре, чтобы жители родного города тоже их услышали.

"Нас поддерживает огромное количество людей по всему миру, в том числе, руководство нашего города, Дворец творчества детей и юношества, Департамент молодежной политики и патриотического воспитания. Благодаря этому у нас есть возможность развиваться дальше. Когда мы смотрим на комментарии под видео, то видим огромное количество откликов на английском, корейском языке, но мало на украинском. Мы понимаем, что Днепр еще просто не услышал о нашем талантливом коллективе", - рассказала Елена Петрикова.