Гордон высказался про интервью с Гиркиным: наговорил лишнего про Россию

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал скандальное интервью с бывшим главарем "ДНР" Игорем Гиркиным. По словам Гордона, боевик "наговорил лишнего про Россию", но при этом ему удалось спасти собственную жизнь.

Журналист решил процитировать слова бывшего "премьер-министра ДНР" Александра Бородая о том, что "Гордон провел допрос Гиркина и Гиркин наговорил лишнего не только на себя, но и на Россию". Об этом Гордон рассказал в эфире канала "Украина 24".

Гордон сообщил, что по словам Бородая, Гиркин сделал большую ошибку, согласившись на интервью.

"Бородай сказал, что эти флешки сыграют в суде в Гааге, и Гиркин совершил большую ошибку, дав мне интервью. Без Бородая можно сказать, что эти флешки и съем информации с компьютера уже в суде в Гааге работают, и это только начало. И вы знаете, что в Украине МВД открыло уголовные дела после моего интервью по факту убийств украинцев, в которых Гиркин признался. Три дела уже открыто. Также открыты уголовные дела по Крыму. Идет кропотливая работа", - сказал Гордон.

Украинский журналист отметил, что Гиркин каждый день ходил под страхом убийства.

"Он, являясь нежелательным свидетелем для российского режима, ходил каждый день под страхом убийства. Думаю, теперь со стороны российского государства к нему не будет применена высшая мера, потому что тем самым Россия подтвердит, что все сказанное им – правда. Дав показания мне, Украине и Нидерландам, он наверняка прокололся, но, дав интервью, он спас себе жизнь", - отметил журналист.

Как мы ранее писали, Дмитрий Гордон заявил о планах взять интервью у Януковича.