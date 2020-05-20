Гордон пришел к Зеленскому с важным вопросом: дураков много

Дмитрий Гордон, который взял скандальное интервью у Игоря Гиркина и Натальи Поклонской, пришел на пресс-конференцию к Владимиру Зеленскому. Украинский журналист появился 20 мая возле Мариинского дворца с твердым намерением спросить у президента, когда Украине вернут Крым и закончится война на Донбассе.

"У меня несколько вопросов: касательно ситуации на Донбассе и возвращения Крыма", - сказал Гордон прессе.

На вопрос журналистов, что он думает про эфир с террористом Гиркиным, Гордон ответил, что "смотрите интервью, оно есть на YouTube".

На просьбу журналиста прокомментировать обвинения его в пособничестве терроризму, Гордон ответил: "Дураков много, пусть обвиняют".

Гордон пришел на пресс-конференцию к Зеленскому (YouTube)

Напомним, что 20 мая в 10:30 состоится пресс-конференция Владимира Зеленского по поводу года его нахождения на посту президента. Мероприятие пройдет в Мариинском дворце.

Впрочем, в связи с карантинными мерами, количество участников пресс-конференции будет ограничено. От каждого СМИ могут аккредитоваться по одному журналисту и одному фотографу или оператору.

Зеленский планирует рассказать о результатах работы за 12 месяцев на посту главы государства. Отметим, что пресс-конференцию 2020 президент дает ровно через год после своей инаугурации, которая проходила в Мариинском парке 20 мая 2019.

Как мы ранее писали, Гордон объяснил скандальное интервью с Гиркиным и Поклонской.