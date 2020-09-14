"Гордая" любительница лошадей: кто такая Маша Фокина, о которой все говорят

Маша Фокина стала главной политической сенсацией Украины на прошедших выходных. После интервью Кате Осадчей, в котором девушка рассказала о продолжении карьеры ее дедушки, первого премьер-министра Украины, в минской ТГК, личность украинской певицы и модели заинтересовала общественность в новом свете. Что известно о подруге Андрея Ермака и внучке Витольда Фокина - читайте в материале Styler.

Почему все говорят о Маше Фокиной?

В эфире телеканала "1+1" Мария Фокина рассказала об участии деда в урегулировании конфликта на Донбассе, и как он оказался в ТГК. Заявление артистки стало сенсацией в украинском политическом дискурсе.

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. […] У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей - Андреем Борисовичем - как они могут закончить эту войну", - рассказывает певица о начале сотрудничества Фокина и Ермака.

Маша Фокина и Катя Осадчая (фото: instagram.com/mashafokina)

Также в резонансном интервью девушка рассказала, что ее связывает с Андреем Борисовичем.

"Мы с Андреем Борисовичем дружим с 18 моих лет. И у нас прекрасные отношения - семейные и очень прекрасные. Видимся достаточно часто, даже сейчас. У нас теплые дружеские отношения", - подчеркнула девушка.

В отношении того, как ее дедушка воспринимает критику, певица прокомментировала, что он ее просто не читает.

"Вы знаете, мне кажется, дедушке настолько… как сказать помягче… без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что он делает. Он четко, разумно подходит к своим вопросам. Вот и все", - добавила Мария.

Маша Фокина и Витольд Фокин в Верховной Раде (фото: instagram.com/mashafokina)

Кто такая Маша Фокина: биография

Мария Фокина – актриса, певица, модель и бизнесвумен. Родилась в Киеве в 1986-м году. Сейчас девушке 34 года. Ее дедушка- первый постсоветский премьер-министр Украины, член Центрального комитета Коммунистической партии Украины (в СССР) и первый замглава Совета министров УССР Витольд Фокин.

С самого детства девушка занималась пением – состояла в детском хоре "Вогник" в течение трех лет, брала частные уроки и планировала стать профессиональной певицей. Детство Маши проходило в кругах культурной интеллигенции и элиты страны, часто в гостях у ее семьи бывали артисты со всего мира. Несмотря на постоянное нахождение среди деятелей культуры, желание Маши связать свою жизнь со сценой родители не разделяли.

Среднее образование артистка получила в Киев-Печерском лицее №171 "Лидер", который закончила в 2003 году, после чего поступила в Украинскую Академию внешней торговли на "менеджера предприятий". Через два года она решила связать свою жизнь с творчеством и перевелась в Национальную Академию руководящих кадров культуры и искусств. Там она получила высшее образование по специальности режиссура и эстрадный вокал.

Карьера и светская жизнь

В столице Маша Фокина больше известна как завсегдатай светских вечеринок. Уже в марте 2020 года ее прозвали "украинской Пэрис Хилтон". С открытием для себя светской жизни Маша Фокина после окончания школы стала активно заниматься карьерой артистки.

Ее музыкальный дебют состоялся в 2003 году с песней и видеоклипом "Ночью" в соавторстве с группой "4 короля". Первый музыкальный альбом появляется в 2007 году – "Гордая". После выхода альбома девушка начинает принимать участие в телешоу, поет на корпоративных концертах и мероприятиях национального масштаба.

Через два года продюсер и владелец DK Music Дмитрий Климашенко берется "раскручивать" будущую звезду. Вместе они создают ряд хитов, а клипы снимают Алан Бадоев, Александр Филатович, Ольга Навроцкая. Концертные шоу-программы формировались при сотрудничестве с танцорами из Freedom Ballet.

В 2008 году популярность Маши Фокиной резко растет: она появляется на экранах самого популярного в то время шоу талантов – "Фабрика звезд 2".

Также девушка начала заниматься моделингом.

Маша Фокина на съемках (фото: instagram.com/mashafokina)

С 2011 года начинает сотрудничать с продюсером Михаилом Ясинский (агентство "Secret Service"). В этот период в тандеме с хореографом Ричардом Горном создает работы "Свободен, парниша" и "Супер Маша". В 2012-2013 снимается в популярном сериалити "KA$TA".

После творческого перерыва в 2017 году возвращается на большую сцену с хитом "Ашанти" (Маша Фокина & ISAAK), созданным совместно с певцом и автором Артемом Ивановым. В 2020 году Маша продолжила эксперименты в фэшн-индустрии и вместе с дизайнером Юлией Рудницкой (RUD Brand) запустила бренд стильной и уютной одежды QR.NTn.

Личная жизнь

О личной жизни девушки известно немного. В 2018 году Маша Фокина вышла замуж за бизнесмена и родила сына. Ее супруга зовут Геннадий Шпилер, он родом из Одессы, однако сейчас живет в Америке. С 2012 года живет в Украине и США, в Сан-Франциско.

"Зовут его Гэбриел. Ему полтора года. Он остался в Америке вместе с моей бабушкой и родителями Гены, которые помогают в его воспитании", — рассказала певица в июне 2020 года.

Сейчас девушка находится в Киеве. Она пояснила, что приехала в Украину весной и не смогла улететь обратно в США из-за карантина и закрытых границ.

Своим хобби считает конный спорт.

Маша Фокина на ипподроме (фото: instagram.com/mashafokina)

Напомним, что ранее Фокин отказался прийти на заседание комитета Рады.