Google провела презентацію, на якій були представлені оновлення для різних програм

Що нового було представлено на презентації

Project Astra

Google представила ШІ-помічника майбутнього з Project Astra, який використовує відео, яке ви знімаєте за допомогою телефону, та розпізнавання голосу, щоб надавати контекстуальні відповіді на ваші запитання.

Під час презентації був показаний фрагмент, як хтось використовує Project Astra, щоб допомогти людині вирішити проблему з кодуванням за допомогою камери, а також відслідковувати, де він залишив свої окуляри.

Project Astra (фото: Engadget)

Google Workspace

Gemini впроваджується в ще популярніші сервіси Google, такі як Gmail, які можуть підсумовувати електронні листи, що є частиною довших ланцюжків електронної пошти.

Існує також функція інтелектуальної відповіді, яка дозволить Gemini надавати більш контекстуальні відповіді після аналізу ваших розмов в електронній пошті.

Штучний інтелект в Android

Хоча Google безпосередньо не демонстрував і не згадував про особливості Android 15, компанія розповіла, як в Android з'явиться більше функцій штучного інтелекту. Наприклад, буде ширше поширена функція Circle to Search.

Існує також функція штучного інтелекту під назвою TalkBack для Android, яка є швидше інструментом доступності, що дозволяє озвучити описи фотографій для сліпих або людей з обмеженим зором.

Gemini on Android (фото: Engadget)

Пошуковик у Google

Пошук у Google отримує величезний імпульс завдяки новим функціям Gemini, таким як швидші відповіді за допомогою огляду AI, створення маршруту подорожі та можливість використовувати відео для вирішення проблем.

Google Veo

Використовуючи генеративний штучний інтелект, Google Veo може створювати реалістичні, деталізовані відеоролики 1080p на ваш запит. Тим часом Imagen 3 може генерувати зображення на основі текстових підказок.

Google Veo (фото: Engadget)