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Голубовская сообщила новости с передовой COVID-19: гибнут целые семьи

Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине не отступает, отделения больниц все также перегружены тяжелыми больными, большой удельный вес тяжелых больных возрастает.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook ведущий инфекционист Ольга Голубовская.

"Большой удельный вес тяжелых больных возрастает. Конечно, сейчас гораздо легче, нет такого наплыва больных, но отделения перегружены тяжелыми и очень тяжелыми больными, молодыми людьми до 50 лет", - написала Голубовская.

Медик отметила, что сил на праздники и застолья у врачей просто нет.

"Погибают семейные пары, бесконечные трагедии, уставший персонал, работающий уже на автоматизме и тяжело, со слезами на глазах, переживающий потери ... особенно внезапные, особенно несправедливые и непредсказуемые... тяжелые сны и будни, наполненные горем. Какой там театр, или кино, или застолье, или праздники", - сообщила инфекционист.

Также Голубовская попросила украинцев беречь себя и своих близких и не подвергать их риску.

"Берегите себя и своих близких. Не подвергайте лишнему риску. Еще не все у нас позади, еще будут непростые времена. Надеюсь, недолго. Спасибо всем мед. работникам за их тяжелый труд. И помните, что мы всегда рядом", - резюмировала доктор.

Как мы сообщали ранее, Голубовская объяснила, почему одна вакцинация не поможет побороть COVID-19.

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Новости Украины Ольга Голубовская