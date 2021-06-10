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Голубовская сообщила о новом опасном штамме коронавируса: очень заразен

Автор: Людмила Жукова

Новый штамм коронавируса B.1.617.2 (Delta) сейчас особо опасен в Великобритании. Как известно, в Украине большие неприятности наделал "британский" штамм B.1.1.7., который сейчас не доминирует.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Ольга Голубовская.

"Напомню, что весенние неприятности, связанные с самой тяжелой с момента эпидемии вспышки у нас в стране, были связаны с "британским" штаммом B.1.1.7. Теперь на новый штамм B.1.617.2 (Delta) приходится большинство случаев заболевания в Великобритании. В США пока только 6% секвенированных случаев приходится на этот штамм, "британец" остается доминирующим", - написала медик.

Она напомнила, что в целом вариант Delta зарегистрирован в 60 странах.

"На сегодняшний день совершенно очевидно, что его заразность выше, чем у альфа-варианта дикого типа, и пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет (Фаучи)", - отметила Голубовская.

Медик отметила, что вакцины, которые сейчас существуют на рынке, полностью защищают от нового штамма.

"Вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от нового варианта (эффективность Pfizer - 88%, AstraZeneca - 60%), при этом одна доза Pfizer эффективна только на 33%", - написала эксперт.

Она предупредила, что мир находится на пороге новых инфекций.

"И повторяю, нравится кому-то или нет, что мы на пороге глобальных вызовов, связанных с инфекционными болезнями. О чем, собственно, неоднократно уже нам говорили, последний раз - на Всемирной ассамблеи здравоохранения две недели назад", - резюмировала она.

Как мы писали ранее, Голубовская предупредила о еще одной группе коронавирусов.

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