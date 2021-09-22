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Голубовская рассказала, кто из украинцев может не делать прививку от COVID-19 срочно

Автор: Людмила Жукова

Переболевшие коронавирусом в тяжелой или средней форме могут не прививаться срочно, а сделать это должны через 6 месяцев.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказала ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская.

Медик рассказала украинцам, что людям, которые не болели COVID-19, прививаться нужно обязательно.

"Обязательно надо прививаться, если человек не болел. Не нужно бегать сдавать антитела. Если не болел - надо идти и проходить курс вакцинации", - сообщила инфекционист.

Также Голубовская еще раз напомнила, что вакцинация не гарантирует человеку, что он не заболеет. Она гарантирует лишь то, что болезнь будет протекать не в тяжелой форме и не приведет к драматическим последствиям.

"Слово "гарантия" вообще не люблю. Не могу даже сказать его. Вероятность того, что вы получите тяжелое течение болезни уменьшается", – сказала инфекционист и отметила, что прививка от COVID-19 действует так, как вакцина от гриппа.

Как мы ранее сообщали, Голубовская объяснила, почему не вакцинировалась от COVID-19.

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Ольга Голубовская