Голубовская рассказала, как узнать, что вам не нужна вакцина от COVID-19

Ольга Голубовская рассказала об опасности вакцины для переболевших (фото: РБК-Украина)

В Украине в конце февраля стартует вакцинация от коронавируса. Первыми будут прививать медиков и население из группы риска. Но для людей, которые уже перенесли заболевание, прививка не нужна, так как в их организме уже сформировались антитела.

Об этом рассказала "УНН" ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. Медик отметила, что вакцинация в таких случаях может принести вред иммунитету человека.

“Потому что в этом (вакцинировании при наличии антител — ред.) нет смысла. Зато имеется потенциальный вред, учитывая то, что заболевание COVID-19 по своей сути является иммунным, и многие механизмы инфекционного процесса при нем только изучаются”, - рассказала Голубовская.

Голубовская рекомендует каждому переболевшему перед запланированным вакцинированием сдать ИФА-тест на антитела к коронавирусу.

“Переболевшим точно лучше делать”, - отметила медик.

По словам врача, учитывая, что бессимптомное течение болезни не исключает появление иммунитета к COVID-19, то проверить антитела к коронавирусу будет не лишним перед прививкой каждому человеку.

Как мы ранее писали, Ольга Голубовская рассказала, почему коронавирус в Украине пошел на спад. Она отметила, что все равно расслабляться еще рано.