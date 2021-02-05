ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Голубовская рассказала, как узнать, что вам не нужна вакцина от COVID-19

Пятница 05 февраля 2021 11:14
Голубовская рассказала, как узнать, что вам не нужна вакцина от COVID-19
Ольга Голубовская рассказала об опасности вакцины для переболевших (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в конце февраля стартует вакцинация от коронавируса. Первыми будут прививать медиков и население из группы риска. Но для людей, которые уже перенесли заболевание, прививка не нужна, так как в их организме уже сформировались антитела.

Об этом рассказала "УНН" ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. Медик отметила, что вакцинация в таких случаях может принести вред иммунитету человека.

“Потому что в этом (вакцинировании при наличии антител — ред.) нет смысла. Зато имеется потенциальный вред, учитывая то, что заболевание COVID-19 по своей сути является иммунным, и многие механизмы инфекционного процесса при нем только изучаются”, - рассказала Голубовская.

Голубовская рекомендует каждому переболевшему перед запланированным вакцинированием сдать ИФА-тест на антитела к коронавирусу.

“Переболевшим точно лучше делать”, - отметила медик.

По словам врача, учитывая, что бессимптомное течение болезни не исключает появление иммунитета к COVID-19, то проверить антитела к коронавирусу будет не лишним перед прививкой каждому человеку.

Как мы ранее писали, Ольга Голубовская рассказала, почему коронавирус в Украине пошел на спад. Она отметила, что все равно расслабляться еще рано.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь врачивакцинация

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь