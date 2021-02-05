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Голубовська розповіла, як дізнатися, що вам не потрібна вакцина від COVID-19

П'ятниця 05 лютого 2021 11:14
Голубовська розповіла, як дізнатися, що вам не потрібна вакцина від COVID-19
Ольга Голубовська розповіла про небезпеку вакцини для перехворілих (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні у кінці лютого стартує вакцинація від коронавірусу. Першими будуть прищеплювати медиків та населення з групи ризику. Але для людей, які вже перенесли захворювання, щеплення не потрібне, через те, що в їх організмі вже сформувалися антитіла.

Про це розповіла "УНН" ведучий інфекціоніст України Ольга Голубовська. Медик зазначила, що вакцинація в таких випадках може принести шкоду імунітету людини.

“Тому що в цьому (вакцинації при наявності антитіл — ред.) немає сенсу. Зате є потенційна шкода, враховуючи те, що захворювання COVID-19 по своїй суті є імунним, і багато механізмів інфекційного процесу при ньому тільки вивчаються", - розповіла Голубовська.

Голубовська рекомендує кожному, хто перехворів, перед запланованим вакцинуванням здати ІФА-тест на антитіла до коронавірусу.

"Перехворівшим точно краще робити", - зазначила медик.

За словами лікаря, враховуючи, що безсимптомний перебіг хвороби не виключає появи імунітету до COVID-19, то перевірити антитіла до коронавірусу буде не зайвим перед щепленням кожній людині.

Як ми раніше писали, Ольга Голубовська розповіла, чому коронавірус в Україні пішов на спад. Вона зазначила, що все одно розслаблятися ще рано.

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