Голубовская раскрыла особенности лечения разных вариантов коронавируса

Ольга Голубовская рассказала об особенностях лечения различных вариантов вирусов SARS-CoV-2, вызывающих коронавирусную болезнь. Заслуженный врач Украины отметила, что принципы терапии больных инфекционными заболеваниями не зависят от возбудителя, посему остаются неизменными.

Об этом ведущий киевский инфекционист сообщила на своей странице в Facebook .

Особенности лечения разных вариантов коронавируса

Этиотропная терапия (в данном случае - противовирусная) должна быть назначена сразу после установления диагноза, а не на 2-й неделе или же вообще без назначений. Особенно это касается групп риска.

Репликация SARS-CoV-2 достаточно продолжительная, коррелируется с тяжестью заболевания, низким уровнем альбуминов и даже на 20-й день болезни может быть активной.

Если в дебюте заболевания назначать ГКС (глюкокортикостероиды), это означает предоставлять вирусу возможности репликации "без помех", а при варианте "Дельта" вирусная нагрузка "в сотни раз выше предыдущих вариантов", то же самое прогнозируется при "Омикроне". А все дальнейшие неприятности "являются именно вирусиндуцированными".

Противовоспалительная терапия при развитии иммунопатологической фазы должна назначаться постепенно, но в случае отсутствия эффекта/ухудшения состояния у тяжелых больных время на размышление о коррекции лечения не должно превышать 24-48 часов.

Голубовская настаивает на скорейшем внесении в протокол лечения ингибиторов янус-киназ.

Что нового в противовирусной терапии

Также завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца высказалась о новшествах в противовирусной терапии - исследованиях препарата "Азвудин" (FNC), который является аналогом нуклеозида, что ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу ВИЧ-1 (RdRp).

"Активная форма FNC подавляет репликацию коронавирусов SARS-CoV-2 и HCoV-OC43 (кстати, последний может вызвать не только "простуду", но и роковой энцефалит у людей), накапливается в тимусе (ключевой орган защиты от рокового течения COVID-19) и мононуклеарных клетках периферической крови", - пишет Голубовская.

Таким образом, добавляет инфекционист, препарат оказывает противовирусный и опосредованный иммуномодулирующий эффект.

"Лечение инфицированных SARS-CoV-2 макак-резус FNC (0,07 мг/кг, 1 раз в день, перорально) снизило вирусную нагрузку и уменьшило помутнение матового стекла в легких. Считают, что его клиническая эффективность будет даже выше "Ремдесивира" (обычно при своевременном применении)", - пишет врач.