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Голубовська розкрила особливості лікування різних варіантів коронавірусу

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П'ятниця 10 грудня 2021 21:52
Голубовська розкрила особливості лікування різних варіантів коронавірусу Фото: Ольга Голубовська, заслужений лікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Ольга Голубовська розповіла про особливості лікування різних варіантів вірусів SARS-CoV-2, що викликають коронавірусну хворобу. Заслужений лікар України зазначила, що принципи терапії хворих на інфекційні захворювання не залежать від збудника, тому залишаються незмінними.

Про це провідний київський інфекціоніст повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Особливості лікування різних варіантів коронавірусу

  • Етіотропна терапія (в цьому випадку - противірусна) повинна бути призначена відразу після встановлення діагнозу, а не на 2-му тижні або ж взагалі без призначень. Особливо це стосується груп ризику.
  • Реплікація SARS-CoV-2 досить тривала, корелює з тяжкістю захворювання, низьким рівнем альбумінів і навіть на 20-й день хвороби може бути активною.
  • Якщо в дебюті захворювання призначати ГКС (глюкокортикостероїди), це означає надавати вірусу можливості реплікації "без перешкод", а при варіанті "Дельта" вірусне навантаження "в сотні разів вище за попередні варіанти", те ж саме прогнозується при "Омікроні". А всі подальші неприємності "є саме вірусіндукованими".
  • Протизапальна терапія при розвитку імунопатологічної фази має призначатися поступово, але в разі відсутності ефекту/погіршення стану у важких хворих час на роздуми про корекцію лікування не повинен перевищувати 24-48 годин.
  • Голубовська наполягає на якнайшвидшому внесенні до протоколу лікування інгібіторів янус-кіназ.

Що нового в противірусної терапії

Також завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця висловилася про нововведення в противірусній терапії - дослідженнях препарату "Азвудин" (FNC), який є аналогом нуклеозиду, що інгібує РНК-залежну РНК-полімеразу ВІЛ-1 (RdRp).

"Активна форма FNC пригнічує реплікацію коронавірусів SARS-CoV-2 та HCoV-OC43 (доречі, останній може спричинити не тільки "застуду", а і фатальний енцефаліт у людей), накопичується в тимусі (ключовий орган захисту від фатального перебігу COVID-19) та мононуклеарних клітинах периферичної крові", - пише Голубовська.

Таким чином, додає інфекціоніст, препарат надає противірусний і опосередкований імуномодулюючий ефект.

"Лікування інфікованих SARS-CoV-2 макак-резус FNC (0,07 мг/кг, 1 раз на день, перорально) знизило вірусне навантаження та зменшило помутніння матового скла у легенях. Вважають, що його клінічна ефективність буде навіть вищою за "Ремдесивір" (звичайно при своєчасному застосуванні)", - пише лікар.

Раніше повідомлялося, що Ольга Голубовська розповіла всі подробиці про новий штам коронавірусу "Омікрон".

Також ми писали, що Ольга Голубовська назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу з тих, які застосовують в Україні.

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Ольга Голубовская Коронавірус
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