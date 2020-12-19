Голубовская предупредила о новой вспышке коронавируса

В Украине возможна новая вспышка эпидемии коронавируса в конце этой зимы, хотя в настоящее время страна переживает "катастрофический сезон" из-за сложной ситуации с COVID-19.
Об этом заявила известный киевский врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По ее мнению, несмотря на частые антирекорды по заболеваемости в Украине, в других странах Запада проблемы с пандемией гораздо масштабнее.
"Я все-таки хочу, чтобы все посмотрели, что делается в других странах. В том числе, в Соединенных Штатах Америки. Там больные в часовнях больничных лежат, в гаражах лежат больные. Вы понимаете. Смертность там посмотрите какая!" - обратила внимание Голубовская.
Она подчеркнула, что в Украине удалось добиться определенных успехов в борьбе с пандемией и сдерживанию распространения опасного вируса, хотя санитарно-эпидемиологическая служба в нашей стране была разрушена.
Инфекционист допускает, что сейчас в Украине пик заболеваемости COVID-19, однако ближе к весне высока вероятность еще одной вспышки.
"Мы сейчас проходим трудный этап, мы же об этом говорили, что осень и зима будут самыми тяжелыми за всю пандемию. Мы на это надеемся. Я думаю, у нас еще будет всплеск... может быть, до весны", - поделилась она опасениями.
Голубовская назвала нынешний сезон катастрофическим и отметила, что следующий должен быть уже легче.
Напомним, недавно Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19.
Также мы писали о том, что врач-инфекционист Ольга Голубовская раскрыла, когда "агрессивный" коронавирус пойдет на спад.
Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как получить 8 тысяч гривен помощи от государства.
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Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему правительство приняло решение ввести локдаун именно в начале января.
Максим Степанов сетует, что украинцы не придерживаются карантинных ограничений
А вот Михеил Саакашвили рассказал, переживет ли бизнес жесткий карантин в Украине, а также озвучил размер "дыры в бюджете".
Саакашвили говорит, что дыра в бюджете Украины составляет 170 млрд грн
Кроме того, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Радуцкий прокомментировал идею использования российской вакцины от коронавируса в Украине.
Сегодня российской вакцины не существует, говорит Радуцкий
Не обошлось и без скандалов. В прямом эфире произошла ссора лидера Национального корпуса Андрея Билецкого с народным депутатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.
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