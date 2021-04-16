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Голубовская объяснила, какие стадии болезни COVID-19 и как на каждой из них лечат

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 22:17
Голубовская объяснила, какие стадии болезни COVID-19 и как на каждой из них лечат Коллаж РБК-Украина: Ольга Голубовская рассказала о стадиях коронавирусной болезни
Автор: Владимир Костырин

Медики выявили несколько стадий заболевания COVID-19, и обозначили соответствующие им симптомы, а также методы лечения, рассказала ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

Об этом врач сообщила в эфире телеканала "Наш".

В частности, речь идет о трех фазах заболевания коронавирусной болезнью.

Первая стадия болезни COVID-19

На первой фазе пациент может перенести болезнь незаметно, или же с незначительными симптомами. Она может длиться около недели.

Как объясняет Голубовская, в 20-25% случаев возможно повышение температуры, может пропадать обоняние, как и при обычном респираторном заболевании.

В таких случаях лечат симптомы. Пациентам назначают противопростудные препараты.

Вторая стадия коронавирусной болезни

На второй фазе иммунитет пациента реагирует на COVID-19, и чем больше вируса есть в организме, тем тяжелее и неприятнее будет проходить такая борьба.

Голубовская обращает внимание на такой парадокс - что медикам приходится назначать пациентам препараты, которые угнетают иммунитет, хотя, как правило, при инфекционных болезнях человек выздоравливает как раз благодаря своему иммунитету.

Тем не менее при таком лечении антитела к коронавирусу все равно вырабатываются. Инфекционист добавила, что механизм развития COVID-19 до сих пор находятся на стадии изучения.

Третья стадия болезни

При выздоровлении от COVID-19 у пациента начинается пост-коронавирусный синдром. На ситуацию влияет и сам вирус, и то, как человека лечили.

После болезни люди очень ослаблены и часто не могут работать, и Голубовская назвала эту фазу "серьезной медико-социальной проблемой".

Видео: Голубовская рассказала о трех стадиях болезни COVID-19 и лечении

Ранее сообщалось, что инфекционист Ольга Голубовская назвала новую опасность коронавируса.

Напомним также, что перед этим Голубовская рассказала, когда человек с COVID-19 является особо заразным.

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