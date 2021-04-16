Голубовская объяснила, какие стадии болезни COVID-19 и как на каждой из них лечат
Медики выявили несколько стадий заболевания COVID-19, и обозначили соответствующие им симптомы, а также методы лечения, рассказала ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.
Об этом врач сообщила в эфире телеканала "Наш".
В частности, речь идет о трех фазах заболевания коронавирусной болезнью.
Первая стадия болезни COVID-19
На первой фазе пациент может перенести болезнь незаметно, или же с незначительными симптомами. Она может длиться около недели.
Как объясняет Голубовская, в 20-25% случаев возможно повышение температуры, может пропадать обоняние, как и при обычном респираторном заболевании.
В таких случаях лечат симптомы. Пациентам назначают противопростудные препараты.
Вторая стадия коронавирусной болезни
На второй фазе иммунитет пациента реагирует на COVID-19, и чем больше вируса есть в организме, тем тяжелее и неприятнее будет проходить такая борьба.
Голубовская обращает внимание на такой парадокс - что медикам приходится назначать пациентам препараты, которые угнетают иммунитет, хотя, как правило, при инфекционных болезнях человек выздоравливает как раз благодаря своему иммунитету.
Тем не менее при таком лечении антитела к коронавирусу все равно вырабатываются. Инфекционист добавила, что механизм развития COVID-19 до сих пор находятся на стадии изучения.
Третья стадия болезни
При выздоровлении от COVID-19 у пациента начинается пост-коронавирусный синдром. На ситуацию влияет и сам вирус, и то, как человека лечили.
После болезни люди очень ослаблены и часто не могут работать, и Голубовская назвала эту фазу "серьезной медико-социальной проблемой".
Видео: Голубовская рассказала о трех стадиях болезни COVID-19 и лечении
Ранее сообщалось, что инфекционист Ольга Голубовская назвала новую опасность коронавируса.
Напомним также, что перед этим Голубовская рассказала, когда человек с COVID-19 является особо заразным.