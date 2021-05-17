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Голубовська озвучила нову медичну проблему: буде ще одна епідемія!

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Понеділок 17 травня 2021 16:57
Голубовська озвучила нову медичну проблему: буде ще одна епідемія! Ольга Голубовська назвала ще одну проблему в медичній системі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні через деякий час може спалахнути нова епідемія, тому потрібно підготувати більше фахівців.

Про це на брифінгу повідомила провідний Київський інфекціоніст Ольга Голубовська. Він був присвячений критичній ситуації в системі охорони здоров'я України.

"Чотири лабораторних центри (функціонували . – Ред.), решта були в стані ліквідації, деморалізований персонал! Що б ми робили, якби у нас була не в кожному обласному центрі лабораторія, а чотири на всю Україну?"- обурилася Голубовська.

За словами інфекціоніста, лікарі стикалися з тим, що зразки особливо небезпечних хвороб для досліджень їм радили возити за сотні кілометрів в машинах і питання на місцях не вирішувалися.

"Це наша національна безпека! Як можна так легковажно ставитися?! Люди добрі, це наше з вами життя! Зараз ця пандемія закінчиться - через пару років буде нова!"- прогнозує Голубовська.

Інфекціоніст звернула увагу на важливість підготовки вузькопрофільних кадрів. Дуже важливо, щоб в медичній системі працювали професіонали.

Як ми раніше писали, Голубовська пояснила, чому одна вакцинація чи не допоможе побороти COVID-19.

Також ми повідомляли, що Голубовська пояснила, які стадії хвороби COVID-19 і як на кожній з них лікують.

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