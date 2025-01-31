Головний секрет урожайного городу на багато років: як правильно скласти схему сівозміни рослин

Основні правила сівозміни

Схема городу з урахуванням сівозміни - це інвестиція в майбутній урожай. Вона не лише підвищує врожайність, але й зменшує витрати на добрива та захист від хвороб. Експериментуйте з сумісністю культур, ведіть щоденник посадок і не забувайте про сидерати. І пам’ятайте: гарний город починається з мудрого плану!

Щоб правильно чергувати культури, дотримуйтесь цих принципів:

Не саджати одну культуру на тому самому місці 2–3 роки поспіль.

Групувати рослини за родинами (наприклад, пасльонові, капустяні, коренеплоди).

Чергувати "важкі" та "легкі" культури: після поглиначів поживних речовин (капуста, огірки) саджати відновників (бобові, сидерати).

Враховувати глибину коренів: коренеплоди (морква, буряк) чергувати з культурами, що мають поверхневу кореневу систему (редис, салат).

Наприклад, після картоплі (пасльонові) наступного року слід садити цибулю або часник, які дезінфікують грунт.

Розподіл культур на групи

Усі городові рослини можна розділити на 4 основні категорії:

Поживно-вимогливі (капуста, огірки, гарбузи) - потребують багато азоту.

(капуста, огірки, гарбузи) - потребують багато азоту. Середньо-вимогливі (помідори, перець, баклажани) - використовують поживні речовини помірно.

(помідори, перець, баклажани) - використовують поживні речовини помірно. Низько-вимогливі (цибуля, салат, редис) - мають неглибокі корені.

(цибуля, салат, редис) - мають неглибокі корені. Відновники (бобові, сидерати) - збагачують грунт азотом.

Цей поділ допомагає створити збалансований цикл сівозміни.

Приклад 4-річного циклу сівозміни

Перший рік рекомендується присвятити поживно-вимогливим культурам, таким як капуста або огірки.

На другий рік на цій ділянці слід саджати середньо-вимогливі рослини - помідори або перець, попередньо внести компост.

Третій рік ідеальний для низько-вимогливих культур: цибулі, моркви або редису, які не потребують глибокого шару поживних речовин.

На четвертий рік ділянку відводять під бобові (горох, соя) або сидерати (люпин, гірчиця), щоб відновити родючість грунту. Така система запобігає його виснаженню.

Сівозміна - обов'язкова умова плодючого городу (фото: Freepik.com)

Сумісність культур

Деякі рослини підсилюють ріст один одного, інші - пригнічують.

Наприклад, морква і цибуля захищають одне одного від шкідників: цибуля відлякує морквяну муху, а морква - цибулевого кліща. Помідори і базилік - ще один вдалий тандем: аромат базиліка відлякує хробаків і покращує смак томатів.

А ось огірки і картоплю саджати поруч не варто - вони конкурують за воду та поживні речовини, що знижує врожайність обох культур.

Додаткові методи підвищення врожайності

Для підвищення врожайності варто використовувати сидерати, такі як гірчиця або гречка, які збагачують ґрунт азотом після збору основного врожаю. Мульчування соломою або торфом допомагає зберігати вологу і боротися з бур’янами.

Супутні посадки дозволяють економити місце: наприклад, високі рослини (кукурудза) створюють тінь для низьких (кабачки). Важливо також періодично давати ділянці "відпочинок", засіваючи її сидератами раз на 5-6 років.