Головні хіти місяця. 10 ігор лютого для ПК і консолей, на які всі чекають
Лютий обіцяє порадувати геймерів яскравими новинками, які вже встигли наробити галасу. Цього місяця вийде відразу кілька довгоочікуваних хітів - від епічних рольових пригод до динамічних екшенів.
Про 10 найочікуваніших ігор, які точно варто спробувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт GamesRadar.
Civilization 7
Дата виходу: 11 лютого 2025 року
Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch
Нова частина легендарної серії стратегій від Sid Meier, Civilization 7, обіцяє запропонувати гравцям оновлену механіку управління цивілізацією, поліпшену графіку і розширені можливості дипломатії.
Гравцям належить провести свою націю через століття, розвиваючи технології, культуру і військову справу, щоб досягти світового панування або інших переможних умов.
Civilization 7 (фото: GamesRadar)
Kingdom Come: Deliverance 2
Дата виходу: 11 лютого 2025 року
Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК
Продовження реалістичної рольової гри, дія якої розгортається в середньовічній Європі. Kingdom Come: Deliverance 2 обіцяє ще глибший сюжет, поліпшену бойову систему і розширений відкритий світ, де кожне рішення гравця впливає на розвиток подій.
Kingdom Come: Deliverance 2 (фото: The Guide Hall)
Date Everything
Дата виходу: 14 лютого 2025 року
Платформи: Nintendo Switch, ПК, PS5, Xbox Series X/S
Унікальна гра-симулятор побачень, де гравці можуть взаємодіяти з найрізноманітнішими об'єктами та істотами. Гра пропонує нестандартний підхід до жанру, поєднуючи елементи комедії та романтики.
Date Everything (фото: Steam)
The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II
Дата виходу: 14 лютого 2025 року
Платформи: Nintendo Switch, ПК, PS5, PS4
Продовження популярної японської рольової гри, відомої глибоким сюжетом і проробленими персонажами. На гравців чекають нові пригоди, розширена бойова система і безліч побічних завдань.
The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II (фото: Steam)
Tomb Raider IV-VI Remastered
Дата виходу: 14 лютого 2025 року
Платформи: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One
Збірка ремастерів класичних ігор серії Tomb Raider, що включає четверту, п'яту і шосту частини. Ігри отримали оновлену графіку, поліпшене керування та підтримку сучасних платформ.
Tomb Raider IV-VI Remastered (фото: Tomb Raider)
Avowed
Дата виходу: 18 лютого 2025 року
Платформи: ПК, Xbox Series X/S
Нова рольова гра від Obsidian Entertainment, дія якої розгортається у фентезійному світі Еора. На гравців чекає глибока сюжетна лінія, великий відкритий світ і динамічна бойова система.
Avowed (фото: PC Gamer)
Lost Records: Blood and Rage
Дата виходу: 18 лютого 2025 року
Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X/S
Екшен-RPG, у якій гравці досліджують похмурий світ, сповнений таємниць і небезпек. Гра пропонує насичений сюжет, різноманітні бойові механіки та можливість кастомізації персонажа.
Lost Records: Blood and Rage (фото: Steam)
Dollhouse: Behind The Broken Mirror
Дата виходу: 28 лютого 2025 року
Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X/S
Психологічний горор з елементами детектива, де гравці занурюються в похмуру атмосферу загадкового будинку, сповненого секретів і небезпек. Гра пропонує унікальний візуальний стиль і напружений геймплей.
Dollhouse: Behind The Broken Mirror (фото: Steam)
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Дата виходу: 21 лютого 2025 року
Платформи: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One
Нова частина серії "Like a Dragon" переносить гравців на Гаваї, де вони зіткнуться з піратами та якудза. Гра поєднує елементи екшену та рольової гри, пропонуючи захопливий сюжет і динамічні бої.
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (фото: Steam)
Monster Hunter Wilds
Дата виходу: 28 лютого 2025 року
Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X/S
Нова частина популярної серії, де гравці полюють на гігантських монстрів у великих відкритих світах. Monster Hunter Wilds пропонує нові види монстрів, поліпшену механіку полювання і кооперативний режим для спільної гри з друзями.
Monster Hunter Wilds (фото: GamesRadar)