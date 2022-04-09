Головная боль: как с ней справиться, какие лекарства бесполезны
Головная боль чаще первична, то есть не зависит от "пережимания" сосудов, остеохондроза. Для ее устранения не нужны ноотропы и сосудистые препараты.
Об этом сообщил невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
Медик объяснил, что, если человек 25-30 лет жил и затем после стресса у него возникли головные боли и врачи направляют на доплерографию и там обнаруживается гипоплазия позвоночной артерии и начинают лечить актовегином, когнумом, метакартином, метидой, нообутом, цитоколинами и цитоколинами - это абсолютно неправильно.
Часто пациенты, особенно в молодом возрасте, обращаются к врачам-терапевтам и к неврологам, где им назначают кучу сосудистых и ноотропных препаратов, которые ничем не помогают и не могут помочь и люди тратят на них десятки тысяч гривен.
70-80 % причиной головной боли является головная боль напряжения, отмечает врач. Это может длиться от 30 минут до нескольких дней.
Симптомы
боль присутствует с обеих сторон головы одновременно;
описывается пациентами, как чувство постоянного давления, будто голова находится в тисках (но не пульсирующая);
легкой или умеренной интенсивности;
не усиливаются при обычной физической нагрузке(ходьба, подъем по лестнице и т.д.)
отсутствие тошноты и рвоты;
отсутствует сочетание светобоязни и звукобоязни, может быть либо одно или другое! Или вообще отсутствует!
головная боль не связана с другими причинами (травмой, инфекциями, менингитом, энцефалитом, приемом лекарственных препаратов, заболевания зубов, глаз, синуситами, заболевания уха, анемией и т.д.)
Как лечить головную боль напряжения
Нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, парацетамол, индометацин, диклофенак, аспирин, комбинированные анальгетики - цитрамон, фармадол и т.д.)
Для профилактики головной боли напряжения
- Нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, парацетамол, индометацин, диклофенак, аспирин, комбинированные анальгетики – цитрамон, фармадол и т.д.)
- Психотерапия
- Антидепрессанты с противоболевым эффектом.
- Антиконвульсанты
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