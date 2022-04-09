Головний біль: як з ним впоратися та які ліки марні
Головний біль частіше первинний, тобто не залежить від "перетискання" судин, остеохондрозу. Для його усунення не потрібні ноотропи і судинні препарати.
Про це повідомив невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
Медик пояснив, що, якщо людина 25-30 років жила і потім після стресу у неї виникли головні болі і лікарі направляють на доплерографію і там виявляється гіпоплазія хребетної артерії і починають лікувати актовегін, когнумом, метакартином, метидою, нообутом, цитоколинами і цитоколинами - це абсолютно неправильно.
Часто пацієнти, особливо в молодому віці, звертаються до лікарів-терапевтів і до неврологів, де їм призначають купу судинних і ноотропних препаратів, які нічим не допомагають і не можуть допомогти і люди витрачають на них десятки тисяч гривень.
70-80% причиною головного болю є головний біль напруги, зазначає лікар. Це може тривати від 30 хвилин до декількох днів.
Симптоми
біль присутній з обох сторін голови одночасно;
описується пацієнтами, як відчуття постійного тиску, ніби голова знаходиться в лещатах (але не пульсуюча);
легкої або помірної інтенсивності;
чи не посилюються при звичайному фізичному навантаженні(ходьба, підйом по сходах і т. д.)
відсутність нудоти і блювоти;
відсутнє поєднання світлобоязні і звукобоязні, може бути або одне або інше! Або взагалі відсутній!
головний біль не пов'язана з іншими причинами (травмою, інфекціями, менінгітом, енцефалітом, прийомом лікарських препаратів, захворювання зубів, очей, синуситами, захворювання вуха, анемією і т. д.)
Як лікувати головний біль напруги
Нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, диклофенак, парацетамол, індометацин, диклофенак, аспірин, комбіновані анальгетики - цитрамон, фармадол і т. д.)
Для профілактики головного болю напруги
- Нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, диклофенак, парацетамол, індометацин, диклофенак, аспірин, комбіновані анальгетики – цитрамон, фармадол і т. д.)
- Психотерапія
- Антидепресанти з протибольовим ефектом.
- Антиконвульсанти
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