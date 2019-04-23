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Головная боль для Кремля: блогер сделал прогноз о судьбе Крыма после выборов

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 20:18
Головная боль для Кремля: блогер сделал прогноз о судьбе Крыма после выборов
Зеленский может стать для Путина проблемой из-за Крыма (Коллаж РБК-Украина)

Зеленский повлиял на настроение жителей оккупированного Крыма

Известный прокремлевский блогер Александр Горный, который проживает в оккупированном Крыму, рассказал, как жители полуострова отреагировали на выборы в Украине и чем может обернуться для Путина победа Владимира Зеленского. Об этом она написал в своем блоге на "Эхе Москвы".

Горный отметил, что результаты выборов повлияли на настроение жителей оккупированного Крыма. Они уже выражают надежду на то, что Зеленский сможет снять блокаду с Крыма и сможет наладить сотрудничество.

"Фигура Зеленского придала этой истории новый привкус. Он будет ослаблять гайки напряженности, пока позволяет рейтинг, это мой прогноз. Уже сейчас слышны призывы к Зеленскому снять блокаду с Крыма и налаживать сотрудничество. Это с одной стороны правильно, но может привести к серьезным и неприятным для России последствиям", - написал блогер.

Также он отметил, что у многих крымчан есть украинские паспорта и скорее всего они будут ожидать движения в сторону Украины.

Головная боль для Кремля: блогер сделал прогноз о судьбе Крыма после выборов

Зеленский станет для Путина головной болью (Коллаж РБК-Украина)

Горный назвал победу Зеленского на выборах "серьезной головной болью для Кремля" и высказал мнение, что это станет причиной "тектонических сдвигов" в Крыму.

"Понимает ли Владимир Путин и его бояре это, или они до сих пор в розовых очках и читают липовые доклады перекрасившегося крымского Совмина? Единственное возможное здесь решение — это полная зачистка Крымского политического Олимпа до осенних выборов в Госсовет и местные органы власти, в противном случае мы увидим неконтролируемый рост очагов напряженности, которые уже сейчас разрастаются с невообразимой скоростью", - добавил блогер.

Он отметил, что в социальных сетях жители Крыма становятся более радикальными, так как их сильно раздражает то, что происходит на оккупированном полуострове. Они называют происходящее "дешевой картинкой имитации процесса".

"Пока идут разговоры на кухнях, но Крым не так далеко отбежал от Украины, чтобы Кремль мог успокоиться", - написал Горный.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России Зеленского решили увековечить в серебряной килограммовой монете.

А также рассказывали о том, что социологи объяснили, почему Зеленский станет для Путина смертельным врагом.

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