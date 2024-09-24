Головна порада, завдяки якій жир зникає, а м’язи ростуть

Як схуднути та позбутися жиру в проблемних місцях - думають чимало українців, які стежать за своїм організмом. Професійний бодібілдер, який працював з деякими найкращими спортсменами світу, поділився своїми порадами про те, як скинути жир і наростити м’язи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на подкаст на YouTube тренера.

Що треба робити, щоб позбутися жиру та схуднути

Професійний бодібілдер доктор Майкл Ізраетел поділився своїми найкращими порадами щодо позбавлення від жиру та нарощування м’язів. Експерт з фітнесу пояснив, як схема харчування може все змінити.

За словами Майкла, харчування - важливіше за фізичні вправи, коли мова йде про схуднення. Він підтримує 80% зосередження на тому, що ви їсте, і лише 20% на тренуваннях.

Він зазначив, що хоча фізичні вправи допомагають спалювати калорії, наше тіло має тенденцію пристосовуватися до вищих рівнів активності. Це налаштування ускладнює компенсацію неправильного харчування лише фізичними вправами.

Внесіть довгострокові зміни у свої харчові звички, наприклад, скоротіть споживання оброблених закусок, і вам буде краще. Ця стратегія, як він стверджує, набагато ефективніша для створення дефіциту калорій, ніж просто розрахунок на заняття в спортзалі.

Доктор Ізраетел рекомендує простий, але стійкий спосіб життя: скоротити споживання нездорової їжі та робити 40-хвилинні фізичні вправи.

"Припиніть їсти нездорову їжу щодня. Просто з’їжте два шматки нездорової їжі в п’ятницю та два шматки нездорової їжі в суботу. Це дійсно працює", - сказав він.

Експерт припускає, що важливо встановити досяжні цілі щодо втрати ваги та віддати пріоритет підтримці здорової ваги. Він каже, що стійка втрата ваги значною мірою залежить від збалансованої, повноцінної дієти та регулярної фізичної активності, помірної чи інтенсивної.

Не треба поспішати швидко втрачати вагу. Якщо ви важили на початку 100 кілограмів, а через три місяці 90 кг - то це гарний результат. Продовжуйте правильно харчуватись та тренуватись.

Як наростити м’язи?

Для тих, хто намагається підкачатися, експерт радить працювати з гантелями від 4 до 9 кг. Це все що потрібно мати для успішних занять фітнесом.

Для того, щоб скидати вагу, вам потрібно правильно харчуватися та займатися 2-3 рази на тиждень.