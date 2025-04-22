Голова манекена, бензопила та опудало кролика: 50 найдивніших речей, які люди забували у таксі

За останні 12 місяців найпоширенішими забутими речами у таксі стали, звісно ж - телефони, ключі та гаманці. А справжні "розтеряхи" живуть у Нью-Йорку. Але це далеко не все, що люди залишали в авто і деякі предмети просто вражають.

"Від норовливих голів манекенів до живих лобстерів - цього року пасажири Uber залишили після себе справді незабутні речі. Незалежно від того, чи є вони необхідними або абсолютно незвичайними, ми розуміємо, наскільки важливо возз'єднатися зі своїми втраченими речами", - розповіла віце-президент з операційної діяльності компанії Каміель Ірвінг.

50 дивних речей, які забували пасажири у таксі:

1. Паличка Гаррі Поттера

2. 15 кальянів

3. Варені яйця і свічка

4. Грудне молоко

5. Морський мох

6. Бензопила

7. "Фотографія мене та мого друга в Беніхані"

8. Скульптура курки

9. Голова манекена з людським волоссям

10. Синій ламінований папір із жовтим смайликом

11. Набір для тестування ДНК

12. Дуже великий портрет у коричневій коробці

13. Мікшерна дошка DJ

14. Товари "Ханна Монтана"

15. Опудало кролика

16. Рожеве віяло з двома сердечками та словом "бімбо"

17. Букет 100 червоних троянд

18. Моноцикл

19. Плакат із написом "Це справа Філлі"

20. Табличка промоутера клубу "Анні вийшла заміж" - це належить клубу

21. Пісуар

22. Фігурка янкі з хитною головою

23. Відьмина мітла

24. Швейна машинка

25. Силіконовий бюстгальтер

26. Лялька щур Ремі

27. Жива черепаха

28. Аметистовий кристал

29. Перо павича

30. Корона леді Свободи

31. 100 DVD

32. Оземпік

33. Ріг для пиття вікінгів

34. Акваріум

35. Говерборд і міні-холодильник

36. Підроблена кров

37. Пастка для привидів з фільму "Мисливці за привидами"

38. Ортопедичні устілки для ніг

39. Маленький кактус

40. Pickleball весла і м'яч

41. Вуха Шрека

42. Папери про розлучення

43. Авіаційна гарнітура

44. Дорожній конус

45. Корніш кури

46. Тонкий фарфор

47. Поршень

48. Бермуди

49. 10 живих лобстерів

50. Дорожній конус

До речі, за словами працівників служби таксі, під час ретроградного Меркурія кількість забутих речей зростає у 5 разів. Частіше гублять речі пасажири, які користуються таксі з 23:00 до 12:00.

На задній поличці водії нерідко знаходять пляшки з елітним алкоголем - пасажири просто їх забувають. Інколи вартість таких пляшок - захмарна.

Понеділок - люди частіше забувають рукавички

Вівторок - частіше залишають у таксі піджаки

Середа - найчастіше водії знаходять забуті ліки

Четвер та п'ятниця - парасолі

Субота - ковбойські капелюхи

Неділя - банківські картки

Топ продуктів, які лишають у таксі: