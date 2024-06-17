Гольова феєрія в Турині та ганьба в Констанці: історія протистоянь України та Румунії

17 червня збірні України та Румунії зіграють у рамках групового етапу Євро-2024 на "Арені Мюнхен". Це буде сьома зустріч команд, але лише перша - офіційна.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати, як Україна та Румунія грали між собою до цього дня.

Історія протистоянь України та Румунії перед Євро-2024

Румунія - Україна (2016 рік)

Товариський матч

Останній на сьогодні матч між цими збірними відбувся 29 травня 2016 року в Турині. Тоді наша команда під керівництвом Михайла Фоменка забила румунам чотири голи, пропустивши три.

У складі "синьо-жовтих" відзначилися Роман Зозуля, Олександр Зінченко (для якого це був дебютний гол за збірну), Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко. Румуни відповіли дублем Дениса Алібека та голом Ніколає Станчу, але врятуватися від поразки не змогли.

Румунія - Україна (2011 рік)

Кубок Кіпрської футбольної асоціації

8 лютого 2011 року у півфіналі міжнародного товариського турніру на Кіпрі команди зіграли внічию 2:2, після чого Україна (завдяки насамперед Олександру Шовковському) перемогла у серії пенальті (4:2).

Україна - Румунія (2010 рік)

Товариський матч

А вперше Україна обіграла Румунію 29 травня 2010 року у Львові - на стадіоні "Україна" перед 22 тисячами вболівальників. Переможний для нас автогол записали на свій рахунок Габріель Тамаш та Крістіан Ківу.

Україна - Румунія (2003 рік)

Товариський матч

До 2010 року наша збірна зустрічалася з румунами тричі. І, на жаль, усі матчі закінчувалися перемогою наших географічних сусідів.

У Донецьку у серпні 2003-го "синьо-жовті" програли на заповненому під зав'язку стадіоні "Шахтар". Два голи у ворота СаШо забив на той момент один з найзірковіших футболістів своєї збірної Адріан Муту.

Румунія - Україна (2002 рік)

Товариський матч

У березні 2002 року на стадіоні в Констанці українці "отримали" чотири м'ячі у першому таймі. Підопічні Буряка змогли відповісти лише одним влучним ударом Сергія Щищенка.

Румунія - Україна (2001 рік)

Кубок Кіпрської футбольної асоціації

Перша зустріч збірних відбулася у рамках турніру на Кіпрі у 2001 році. Єдиний гол у матчі на додаток забив Лівіу Чоботаріу.