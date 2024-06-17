Голевая феерия в Турине и позор в Констанце: история противостояний Украины и Румынии
17 июня сборные Украины и Румынии сыграют в рамках группового этапа Евро-2024 на "Арене Мюнхен". Это будет седьмая встреча команд, но только первая - официальная.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, как Украина и Румыния играли между собой до этого дня.
История противостояний Украины и Румынии перед Евро-2024
Румыния - Украина (2016 год)
Товарищеский матч
Последний на сегодняшний день матч между этими сборными состоялся 29 мая 2016 года в Турине. Тогда наша команда под руководством Михаила Фоменко забила румынам четыре гола, пропустив три.
В составе "сине-желтых" отличились Роман Зозуля, Александр Зинченко (для которого это был дебютный гол за сборную), Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко. Румыны ответили дублем Дениса Алибека и голом Николае Станчу, но спастись от поражения не смогли.
Румыния - Украина (2011 год)
Кубок Кипрской футбольной ассоциации
8 февраля 2011 года в полуфинале международного товарищеского турнира на Кипре команды сыграли вничью 2:2, после чего Украина (благодаря в первую очередь Александру Шовковскому) победила в серии пенальти (4:2).
Украина - Румыния (2010 год)
Товарищеский матч
А впервые Украина обыграла Румынию 29 мая 2010 года во Львове - на стадионе “Украина" перед 22 тысячами болельщиков. Победный для нас автогол записали на свой счет Габриэль Тамаш и Кристиан Киву.
Украина - Румыния (2003 год)
Товарищеский матч
До 2010 года наша сборная встречалась с румынами трижды. И, к сожалению, все матчи заканчивались победой наших географических соседей.
В Донецке в августе 2003-го "сине-желтые" проиграли на заполненном под завязку стадионе "Шахтер". Два безответных гола в ворота СаШо забил на тот момент один из самых звездных футболистов своей сборной Адриан Муту.
Румыния - Украина (2002 год)
Товарищеский матч
В марте 2002 года на стадионе в Констанце украинцы "получили" четыре мяча в первом тайме. Подопечные Буряка смогли ответить лишь одним точным ударом Сергея Щищенко.
Румыния - Украина (2001 год)
Кубок Кипрской футбольной ассоциации
Первая встреча сборных состоялась в рамках турнира на Кипре в 2001 году. Единственный гол в матче в добавленное время забил Ливиу Чоботариу.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что фанаты сборных Шотландии и Германии жестоко подрались перед матчем.
Помимо этого, недавно стало известно, как сегодня выглядят украинские футболисты, которых когда-то считали секс-символами.