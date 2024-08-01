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"Голос України має особливе значення у Латвії": прем’єрка Латвії у Юрмалі зустрілася із Лободою

Фото: прем’єрка Латвії у Юрмалі зустрілася із Лободою (instagram.com)
Автор: Олександр Мороз

Після концерту Світлани Лободи у залі "Дзинтарі" в Юрмалі до неї завітала прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня і, під враженням від виступу співачки, вкотре наголосила на всебічній підтримці українців у війні проти Росії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram прем'єр-міністра Латвії.

"Дякую, @lobodaofficial, за енергійний концерт в @dzintarukoncertzale. Голос України має особливе значення в Латвії", - підписала Сіліня свій допис в Instagram на підтримку LOBODA і України.

Свій допис прем’єрка Латвії супроводила спільним фото зі співачкою.

 

 

 

 

 

 

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Допис, поширений Evika Siliņa (@evika_silina)

 

Сама Світлана Лобода також подякувала Евіці Силіні за безперервну підтримку України.

Нещодавно, після обстрілу росіянами лікарні "Охматдит" у Києві, Евіка Сіліня, яка особисто опікується наданням притулку в Латвії українським родинам з дітьми, емоційно відреагувала: "Це зла і боягузлива тактика залякування демократичного світу".

Світлана Лобода, нагадаємо, раніше збудувала родині медсестри з "Охматдиту" новий будинок замість зруйнованого росіянами у 2022 році в селі Шпитьки під Києвом. Будівництво нового дому коштувало 2 млн гривень.

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Лобода