Голос країни 2019 Дети: 2 выпуск смотреть онлайн

Сегодня в 21:00 на телеканале 1+1 состоится второй выпуск пятого сезона вокального шоу Голос країни Дети. Напомним, что в этом сезоне трио звездных наставников представляют группа "Время и Стекло", Джамала и Дзидзьо.

До начала второго выпуска шоу остается чуть менее десяти часов, а пока официальный instagram вокального шоу напоминает, что финалистка четвертого сезона, Нино Басилая, выступила вчера на концерте Монатика.

А вы знаете, как проходит детство участников пятого сезона шоу? Если нет, переходите по ссылке в instagram проекта, где вы узнаете много нового и интересного.

"Услышь новое поколение" - слоган нового сезона, который полностью соответствует действительности. За некоторых невероятно талантливых участников второго выпуска шоу, разгорится ожесточенная борьба между звездными наставниками.

Говорят, что ради одного из исполнителей Позитив будет исполнять акробатические трюки, а Дзидзьо станет на колени перед одним из юных вокалистов. Неплохо, правда?

Но это далеко не все сюрпризы, которые ожидают зрителей во втором эфире шоу. Супер звезда украинской эстрады, Нина Матвиенко, почтит нас своим присутствием, но для чего? Чтобы выступить в качестве гостя или поддержать одного из участников?

Это далеко не все сюрпризы, который зритель увидит во втором эфире шоу, которое, как и всегда, будут вести Юрий Горбунов и Катя Осадчая.