Голос країни 2019: 8 выпуск смотреть онлайн

Сегодня, 10 марта, состоится восьмой выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня на телеканале 1+1 состоится 8 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Сегодня, в 21:00, состоится очередной, уже восьмой выпуск 9-го сезона главного вокального шоу страны, в котором звездные наставники столкнут членов своей команды лицом к лицу.

Вокальные бои - один из самых "жестоких" и зрелищных этапов шоу, в котором участники должны исполнить одну песню в боксерском ринге, а тренер, в свою очередь, принять непростое решение, выгнав одного из участников своей команды из шоу.

Напомним, что в прошлом эфире были окончательно сформированы команды всех наставников, а некоторые тренера даже воспользовались опцией "экстра-место", ведь продюсеры шоу позволили добрать в свою команду еще по одному исполнителю.

Сегодня гарантирован эмоциональный и нервный выпуск шоу, однако не только на участниках зрителю нужно фокусировать свое внимание. В восьмом выпуске Голос країни получит новый виток развития, так называемый, роман между Тиной Кароль и Даном Баланом. Рискнут ли звездные наставники выставить свои чувства на показ? Узнаем совсем скоро!

Восьмой эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.