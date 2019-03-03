Голос країни 2019: 7 выпуск смотреть онлайн

Сегодня, 3 марта, состоится седьмой выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня на телеканале 1+1 состоится 7 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Изначально продюсеры шоу планировали, что третьего марта состоится первый прямой эфир девятого сезона шоу, однако талантливых исполнителей оказалось так много, что звездные наставники даже попросили возможность добрать в свои команды еще по одному участнику.

Напомним, что в шестом эфире вокального шоу, Тина Кароль и MONATIK укомплектовали свои команды, у Потапа оставалось одно место, а еще двух участников мог принять в свою команду Дан Балан.

Однако, учитывая просьбу наставников, в сегодняшнем эфире свой шанс выступить в девятом сезоне Голоса країни получат сразу семь исполнителей.

Таким образом, наиболее кропотливую работу по выбору новых участников придется совершить Дану Балану, ведь с учетом "изменений в правилах", у него остается три вакантных места.

Напомним, что единственным тренером, который еще не использовал свою возможность заблокировать оппонента, является Тина Кароль. Возможно, самое время сделать это в последнем эфире "слепых" прослушиваний.

Седьмой эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.