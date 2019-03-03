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Голос країни 2019: 7 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    03.03.2019 - 10:08
Голос країни 2019: 7 выпуск смотреть онлайн
Последний выпуск "слепых прослушиваний" - последний шанс для конкурсантов!

Сегодня, 3 марта, состоится седьмой выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня на телеканале 1+1 состоится 7 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Голос країни 2019: 7 выпуск смотреть онлайн

Изначально продюсеры шоу планировали, что третьего марта состоится первый прямой эфир девятого сезона шоу, однако талантливых исполнителей оказалось так много, что звездные наставники даже попросили возможность добрать в свои команды еще по одному участнику.

Напомним, что в шестом эфире вокального шоу, Тина Кароль и MONATIK укомплектовали свои команды, у Потапа оставалось одно место, а еще двух участников мог принять в свою команду Дан Балан.

Однако, учитывая просьбу наставников, в сегодняшнем эфире свой шанс выступить в девятом сезоне Голоса країни получат сразу семь исполнителей.

Таким образом, наиболее кропотливую работу по выбору новых участников придется совершить Дану Балану, ведь с учетом "изменений в правилах", у него остается три вакантных места.

Напомним, что единственным тренером, который еще не использовал свою возможность заблокировать оппонента, является Тина Кароль. Возможно, самое время сделать это в последнем эфире "слепых" прослушиваний.

Седьмой эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

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