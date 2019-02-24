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Голос країни 2019: 6 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    24.02.2019 - 08:48
Голос країни 2019: 6 выпуск смотреть онлайн
Кто из звездных наставников первым соберет свою команду?

Сегодня, 24 февраля, состоится шестой выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня на телеканале 1+1 состоится 6 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Голос країни 2019: 6 выпуск смотреть онлайн

Любопытно, что у Монатика остается всего одно вакантное место в команде, ведь звездный тренер уже собрал 15 из 16 возможных участников. Еще два места есть в команде Тины Кароль, а вот Потап и Dan Balan значительно отстали от своих звездных коллег, собрав за пять эфиров по 10 участников.

Согласно анонсу, который опубликован на YouTube канале Голоса Країни 9, в сегодняшнем эфире кто-то из тренеров сможет досрочно укомплектовать свою команду, ведь состав участников в этом сезоне действительно поражает своими вокальными данными.

Из наиболее ожидаемых выступлений, акцент сделали на парне, который занимается часами из Одессы, которого тренеры сравнили с Джастином Тимберлейком.

Кроме того, ожидаем появление на сцене главного вокального шоу незрячего цыганского барона, который посвятит свое выступление любимой женщине. Не менее интересным станет выступление простого сельского учителя, который мечтает собирать целые стадионы.

Из неожиданностей – выступление звезды Евровидения из Молдовы, который приедет покорять Украину своим невероятным голосом.

Что касается выступлений конкурсантов – девушек, то продюсеры шоу анонсировали появление новой «звезды с народа», Катерины, которая в повседневной жизни работает с детьми.

Таким образом, можно сделать простой вывод, что шестой эфир главного вокального шоу страны, Голос країни 9, будет действительно интересным и насыщенным на талантливых исполнителей. Кто первым сможет укомплектовать свою команду, будет известно уже в сегодняшнем эфире.

Напомним, что эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

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