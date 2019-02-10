Голос країни 2019: 4 выпуск смотреть онлайн

Сегодня, 10 февраля, состоится четвертый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня, 10 февраля, состоится четвертый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

К концу третьего выпуска слепых прослушиваний в командах звездных тренеров стало 29 участников. В прошлом эфире команды пополнились 9 новыми исполнителями, но бесспорным лидером в этом компоненте стал Дан Балан, в команду к которому пришло сразу пять новых исполнителей.

#Прямосейчас у трех звездных наставников – Потапа, MONATIKa и Тины Кароль, одинаковое количество ярких участников – по 7. И снова констатируем первое место Дана Балана, который заполучил в свою команду 8 талантов.

Исходя из анонса, который мы увидели в конце прошлого выпуска, 4 эфир будет максимально интересным и непредсказуемым. Во-первых, на шоу придет двойник Тины Кароль, а также педагог по вокалу самой Натальи Могилевской! И это далеко не полный список всех выступающих сегодняшнего вечера.

Напомним, что в прошлом выпуске, во второй раз в истории проекта, был использован блок. MONATIK очень не хотел, чтобы конкурсант пошел к Потапу, но промахнулся, ведь участник выбрал Дана Балана.

К слову, именно MONATIK заполучил в свою команду исполнительницу, которая растрогала всех в прошлом эфире. Магдалена Паскар имеет ограниченные возможности и передвигается на инвалидной коляске, однако решилась все же попробовать свои силы на проекте на общих основаниях. И, надо сказать, девушка просто великолепно исполнила композицию Human.

Кроме того, все наверняка продолжат активно следить за отношениями Тины Кароль и Дана Балана, о романе которых слухи ходят уже не первую неделю.

Ведущими вокального шоу, как и всегда, будут Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.